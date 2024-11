In 65 Ländern auf Platz 1 bei Netflix: Dieser Film hat das nach nur einem Tag geschafft

In den weltweiten Netflix-Charts hat ein neuer Lindsay Lohan-Film rasend schnell die Spitze gestürmt. Durch das Timing der Veröffentlichung ist das aber nicht überraschend.

Weihnachten steht langsam vor der Tür und so bricht auch die beste Zeit an, um sich einen festlichen Film nach dem anderen anzuschauen. Netflix versorgt Fans des Genres auch 2024 wieder mit neuem Stoff und vor allem eine Schauspielerin ist in den letzten Jahren praktisch zur Weihnachtsfilmkönigin geworden: Lindsay Lohan.

Mit Our Little Secret steht seit gestern ein neuer Film aus diesem Genre mit dem damaligen Freaky Friday-Star bei Netflix im Abo zur Verfügung. In den weltweiten Streaming-Charts des Anbieters ist der Film laut Flixpatrol gerade schon in 65 Ländern an der Spitze der Film-Top-10.

Neuer Lindsay Lohan-Weihnachtsfilm bei Netflix: Darum geht es in Our Little Secret

In dem Film von Regisseur Stephen Herek treffen die Ex-Partner Avery (Lindsay Lohan) und Logan (Ian Harding) für das diesjährige Weihnachtsfest ungewollt wieder aufeinander. Da die Schwester von Averys aktuellem Freund Cameron (Jon Rudnitsky) mit Logan zusammen ist, soll dessen Familie nichts von deren gemeinsamer Vergangenheit erfahren. Das gestaltet sich aber nicht so leicht, wie gedacht.

Schaut hier den Trailer zu Our Little Secret mit Lindsay Lohan:

Our Little Secret - Trailer (English) HD

Bei Netflix hat es sich Lohan in dem Genre mittlerweile richtig gemütlich gemacht. Zuletzt erschienen mit ihr dort schon besinnliche Streifen wie Falling for Christmas und die romantische Komödie Irish Wish. Our Little Secret setzt ihre Weihnachtsfilm-Erfolgsgeschichte jetzt wohl fort.

