Alle neuen Weihnachtsfilme bei Netflix 2024: Von Meet Me Next Christmas bis Carry-On

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat Netflix wieder eine Reihe von neuen Weihnachtsfilmen und -serien im Gepäck. Hier findet ihr die ultimative Übersicht.

Dass Mitte November die Weihnachtszeit schon längst begonnen hat, verrät uns nur ein Blick in die Streaming-Charts bei Netflix. Denn dort befinden sich aktuell gleich drei Weihnachtsfilme in den Top 10, von denen der Spitzenreiter Meet Me Next Christmas sogar aus eigenem Hause kommt. In den nächsten Wochen soll dieser Trend noch längst nicht abreißen, denn der Streamer versorgt euch wöchentlich mit neuen Titeln, um euch voll auf die schönste Zeit des Jahres einzustimmen.

In diesem Artikel findet ihr alle kommenden Netflix-Neuerscheinungen im Zeichen von Weihnachten gesammelt im Überblick.

Alle neuen Weihnachtsfilme und -serien 2024 auf Netflix im Überblick

Meet Me Next Christmas

Meet Me Next Christmas - Trailer (English) HD

In der romantischen Komödie Meet Me Next Christmas setzt die frisch verlassene Layla (Christina Milian) alles daran, noch Tickets für das überaus begehrte und restlos ausverkaufte Weihnachtskonzert ihrer Lieblingsband Pentatonix zu ergattern, um dort den Mann ihrer Träume zu treffen. Doch natürlich kommt alles ganz anders als gedacht ... Der Film von Rusty Cundieff (Movie 43) startete am 6. November 2024 auf Netflix.

Hot Frosty

Hot Frosty - Trailer (English) HD

In der Rom-Com Hot Frosty macht die Witwe Kathy (Lacey Chabert) Bekanntschaft mit einem Schneemann ‒ der plötzlich zum Leben erwacht. Seine naive und lebensbejahende Art bringt sie dazu, wieder Freude zu empfinden und sich zu verlieben. Doch ihre Zeit ist begrenzt ... Der Film von Jerry Ciccoritti (Ich und die Walter Boys) startet am 13. November 2024 auf Netflix.

The Merry Gentlemen

The Merry Gentlemen - Trailer (English) HD

Um das Veranstaltungslokal ihrer Eltern vor dem finanziellen Ruin zu retten, möchte die ehemalige Profitänzerin Ashley (Britt Robertson) dort eine besondere Veranstaltung organisieren: den Auftritt einer leicht bekleideten Männer-Truppe. Unter ihnen befindet sich auch der attraktive Luke (Chad Michael Murray). Die romantische Komödie The Merry Gentlemen von Peter Sullivan (Der Schakal) startet am 20. November 2024 auf Netflix.

Our Little Secret

Our Little Secret - Trailer (English) HD

Ihre Trennung ist bereits 10 Jahre her und seitdem ist kein Wort mehr zwischen Avery (Lindsay Lohan) und Logan (Ian Harding) gefallen. Als sie ihre jeweiligen neuen Partner:innen zum Weihnachtsessen besuchen, müssen sie jedoch schockiert feststellen, dass diese Geschwister sind. Um die Stimmung nicht zu ruinieren, beschließen sie, ihr kleines Geheimnis für sich zu behalten. Die romantische Komödie Our Little Secret von Stephen Herek (Die drei Musketiere) startet am 27. November 2024 auf Netflix.

Die Schneeschwester

Für den kleinen Julian (Mudit Gupta) ist Weihnachten immer der beste Tag des Jahres, denn das Weihnachtsfest und sein Geburtstag fallen zufällig zusammen. Als der Junge elf Jahre alt wird, wird sein Leben jedoch von einer Tragödie erschüttert. Zuflucht findet er bei der jungen Hedvig (Celina Meyer Hovland), die Weihnachten genauso sehr liebt wie er. Ihr gelingt es, ihm die wahre Bedeutung des Fests zu zeigen. Das Familiendrama Die Schneeschwester von Cecilie A. Mosli (Next Door) startet am 29. November 2024 auf Netflix.

Ein klitzekleines Weihnachtswunder

Ein klitzekleines Weihnachtswunder - Trailer (Deutsch) HD

Der Animationsfilm Ein klitzekleines Weihnachtswunder folgt einer Reihe verschiedener Geschichten in einer kleinen Küstenstadt Englands, deren Bewohner:innen sich auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Der Film von Richard Curtis (Tatsächlich... Liebe) basiert auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe und wartet im englischen Original mit einem namhaften Stimmcast um Brian Cox, Fiona Shaw und Jodie Whittaker auf. Er startet am 4. Dezember 2024 auf Netflix.

Black Doves

Black Doves - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Thriller-Serie Black Doves spielt vor der verschneiten Kulisse Londons zur Weihnachtszeit. Die Agentin Helen Webb (Keira Knightley) spioniert seit zehn Jahren ihren politisch aktiven Ehemann für die Geheimorganisation Black Doves aus. Als ihre heimliche Affaire ermordet wird, bekommt sie einen alten Freund (Ben Whishaw) als Personenschutz zur Seite gestellt. Alle sechs Folgen erscheinen am 5. Dezember 2024 auf Netflix.

Mary

Das Historien-Epos Mary verpasst der Weihnachtsgeschichte ein neues Gewand. Als König Herod nach dem neugeborenen Jesuskind fahndet, begeben sich Maria (Noa Cohen) und Joseph (Ido Tako) auf eine waghalsige Flucht, bei der sie von ihrem Glauben und Mut begleitet werden. Der Film von D.J. Caruso (Ich bin Nummer Vier) startet am 6. Dezember 2024 auf Netflix.

Carry-On

Carry-On - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im Thriller Carry-On wird der junge Flughafen-Sicherheitsmitarbeiter Ethan Kopek (Taron Egerton) von einem Reisenden erpresst, um ein gefährliches Paket durch die Kontrolle zu schleusen ‒ und das am Weihnachtstag. Der Film von Jaume Collet-Serra (Unknown Identity) startet am 13. Dezember 2024 auf Netflix.

Noch mehr Streaming-Tipps: Die 10 besten Miniserien bei Netflix, die ihr an einem Tag schauen könnt

Bei all den vielen Absetzungen und Cliffhangern ist es manchmal sehr beruhigend, eine Serie zu haben, die nach einer Staffel abgeschlossen ist. Wir empfehlen euch 10 Netflix-Miniserien, die man gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Thriller, Western, Horror oder wahre Geschichten: Bei den Tipps der Moviepilot-Redaktion ist garantiert für jeden Streaming-Fan eine Miniserie dabei, die euch packen und in ihren Bann ziehen wird. Schauen könnt ihr sie (theoretisch) alle an einem Tag.