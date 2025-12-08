In 7 Tagen startet der wohl größte Sci-Fi-Film des Jahres

Nur noch eine Woche liegt zwischen uns und dem größten Sci-Fi-Ereignis, das die Kinoleinwände dieses Jahr zu bieten haben. Mehr Bombast, Faszination und Abenteuer geht wohl nicht.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und für Kinoliebhaber:innen stellt sich jetzt eigentlich nur noch die Frage, mit welchem Film auf der großen Leinwand man 2025 abschließen möchte. Wobei die Antwort für jeden Fan von epischen Sci-Fi-Blockbustern ziemlich klar sein dürfte: In nur sieben Tagen startet nämlich Avatar 3: Fire and Ash, die ersehnte Fortsetzung der beiden Mega-Hits Avatar und Avatar 2: The Way of Water.

Sci-Fi Experte James Cameron entführt in Avatar 3 zum dritten Mal nach Pandora

Auf dem Regiestuhl nahm hierfür selbstverständlich erneut James Cameron Platz. Der dreifache Oscarpreisträger hat sich schließlich die gesamte Geschichte von Avatar ausgedacht und damit einen bedeutsamen Meilenstein für die Filmgeschichte geschaffen. Seine atemberaubende Pandora-Welt in 3D im Kino zu erleben, ist immer wieder ein Ereignis, das zum Staunen einlädt.

Und überhaupt könnte wohl kaum jemand besser für die Inszenierung dieses fantastischen Kosmos geeignet sein als der große Sci-Fi-Visionär Cameron. In der Vergangenheit schuf er bereits mehrere legendäre Werke, die das Genre nachhaltig prägten und heute als unverzichtbare Klassiker gelten (Aliens, Abyss, Terminator und Terminator 2).

Es gibt aber vermutlich nicht wenige, die sein Avatar-Gesamtwerk als Opus Magnum Camerons bezeichnen würden. Immerhin wendete er Jahrzehnte seines Lebens dafür auf, eine komplexe und faszinierende Welt zu kreieren, die er nun in Fire and Ash zum dritten Mal in größtmöglichen Schauwerten auf die Leinwand bannt.

Dieses Mal präsentiert er uns einen Teil von Pandora, den wir bisher noch nicht kennenlernen durften. So widmet sich Avatar 3 nicht nur den bekannten Hauptfiguren Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña), sondern auch den "neuen" Na'vi-Stämmen Tlalim und Mangkwan. Letzterer Clan hat sich von der gottgleichen Entität Eywa abgewandt und ist den restlichen Na'vi feindlich gesinnt. Ein verheerender Krieg steht bevor.

Wann startet Avatar 3: Fire and Ash im Kino?

Wer sich noch vor dem Weihnachtsfest mit einem einzigartigen Sci-Fi-Event selbst beschenken möchte, hat in Kürze die Gelegenheit dazu: James Camerons episches Abenteuer Avatar 3: Fire and Ash läuft ab dem 17. Dezember 2025 in den deutschen Kinos.