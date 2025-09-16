In 70 Ländern auf Platz 1: Die Sci-Fi-Sensation des Jahres

Ein Sci-Fi-Film lief kürzlich im Kino an und entwickelte sich dort zu einer Sensation. Jetzt ist er auch im Streaming-Bereich extrem erfolgreich.

Chaos liegt im Trend. Das gilt zumindest für das Sci-Fi-Spektakel Lilo & Stitch, das bisher im Kino über eine Milliarde US-Dollar einspielte: In der Realverfilmung des Zeichentrickklassikers sorgt ein außerirdisches Knuddelwesen für jede Menge Aufregung. Und das auch im Stream: Bei Disney+ feiert der Blockbuster neue Erfolge.

Bei Disney+: Sci-Fi-Kracher Lilo & Stitch schlägt Marvel und viele Klassiker

Lilo & Stitch erzählt in weiten Teilen die gleiche Geschichte wie das Zeichentrick-Original: Stitch (Originalstimme: Chris Sanders) ist das Resultat eines zerstörerischen Experiments in den Fernen des Weltalls, das auf der Flucht in den Armen der jungen Hawaiianerin Lilo (Maia Kealoha) landet.

Schaut hier den Trailer zu Lilo & Stitch:

Lilo & Stitch - Trailer (Deutsch) HD

Das Mädchen hat beide Eltern verloren und wird von ihrer Schwester (Sydney Agudong) aufgezogen, die mit ihr allerdings restlos überfordert ist. Als sie nun auch noch den seltsamen Hund Stitch adoptiert, ist das Chaos perfekt: Zwischen außerirdischen Verfolgern und dem Jugendamt muss das Dreiergespann herausfinden, was sie wirklich verbindet.

Vor knapp zwei Wochen landete Lilo & Stitch bei Disney+. Und setzt dort seine Erfolge fort: In 70 Ländern steht der Sci-Fi-Kracher gegenwärtig auf Platz 1, wie Flixpatrol zeigt. In Deutschland hat er sich laut unter anderem gegen den Marvel-Blockbuster Thunderbolts* und den Disney-Klassiker Ice Age durchgesetzt.

So sehen aktuell die deutschen Disney+-Charts laut Flixpatrol aus:

Disney+-Podcast: Warum Alien: Earth eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung auf der Erde, bei Disney+. Wir diskutieren im Podcast, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.