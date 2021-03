In The Boys Staffel 3 sehen wir den Fake-Avengers 4 (oder ist es doch Fake-Justice League?)

Superhelden-Blockbuster wie Avengers 4 und Justice kriegen in The Boys ordentlich auf den Deckel. Die 3. Staffel zeigt uns die fertige Parodie auf Marvel und Co.

Kurze Frage: Braucht eine Welt, in der Superheld*innen Alltag sind, eigentlich noch Superheldenfilme? Wahrscheinlich schon, wir gucken uns ja auch Katastrophenfilme an. Superheld*innen in den Nachrichten, schön und gut. Aber das Kino hat nochmal eine andere Erzählkraft.

The Boys Staffel 3: Das ist der "MCU"-Blockbuster der Supes

In The Boys Staffel 3 sehen wir den fertiggestellten Superhelden-Blockbuster, an dem Homelander, Starlight und Co. in Staffel 2 arbeiten. Die Filmindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig von Vought, dem bösen Konzern in der Amazon-Serie.

Showrunner Eric Kripke postete zwei Poster des Ensemble-Krachers. Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wird das eher ein Fake-Avengers 4 oder ein Fake-Justice League?

Dawn of the 7 sieht aus wie Avengers 4, ist aber ziemlich sicher eine Justice League-Parodie



Und hoffentlich kein X-Men: Dark Phoenix. Während der Dreharbeiten, die wir in Staffel 2 hin und wieder beobachten durften, sah "Dawn of the Seven" von Regisseur Adam Bourke eher wie ein DC-Film aus, der zwischen 2013 und 2017 erschienen wäre.

Die DC-Filme inszenieren ihre Superhelden wie Halbgötter und das entspricht auch eher dem Selbstbild von Homelander und Co. Außerdem wünschte sich einer der Dawn-Produzenten Hans Zimmer als Komponisten für die Filmmusik.

In dem Bild hier wird die Idee des Dawn of the Seven-Films geboren, der damals starke Ähnlichkeit mit einem anderen DC-Blockbuster hatte: Batman v Superman: Dawn of Justice.

© Amazon The Boys

Die neuen Poster gehen mit ihrem Farbenfrohsinn jetzt aber deutlich in die Marvel-Richtung. Die Schriftart und farbliche Unterlegung von "Vought Studios" unterstützt den Eindruck.



Zum Vergleich: Das Captain Marvel-Poster

Das Poster sieht deutlich leichter und bunter aus. Als hätte jemand nach den düsteren Ersteindrücken eine neue Stimmung gefordert.

© Marvel/Disney Captain Marvel

Hat es Reshoots gegeben? War den Produzent*innen die Erstfassung von Dawn of the Seven nicht witzig genug? Und heißt das, in Staffel 4 von The Boys gibt es den Bourke-Cut? Tatsächlich sind die tonalen Überarbeitungen sogar Thema in The Boys Staffel 2.

In einem niederschmetternden Handlungsstrang kriegen wir mit, wie Homelander die homosexuelle Queen Maeve gegen deren Wille outet, was Vought wiederum für PR-Zwecke instrumentalisiert. Das Drehbuch des Films wurde und mit einem oberflächlichen feministischen Anstrich versehen, der Blockbuster sollte diverser wirken. Das alles firmiert in der Serie unter dem Slogan Girls get it done.

Die Geschichte von Dawn of the Seven bis zu seiner Veröffentlichung wird wahrscheinlich einen großen Teil der Handlung einnehmen. Wir können uns auch in Staffel 3 The Boys auf bissige Satire gegen zeitgenössische Superhelden-Blockbuster freuen.

Was The Boys Marvel und DC voraus hat: Im Podcast

Bei unserer Podcast-Reihe Streamgestöber: Queer Cut gucken Max Wieseler und Andrea Wöger durch eine queere Linse auf Filme und Serien. Vor allem The Boys hat es den beiden angetan:

The Boys brilliert beim Umgang mit queeren Figuren und zeigt Marvel und DC, wie man es richtig macht. Während bei Disney und den anderen großen Film-Studios penibel darauf geachtet wird, das konservative Publikum nicht zu verschrecken, geht The Boys in Vollen.



