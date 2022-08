In wenigen Tagen bei Disney+: Daredevil-Rückkehr kommt mit großer Veränderung

In weniger als zwei Wochen kehrt Daredevil bei Disney+ zurück. Und zwar mit einer großen Änderung beim Kostüm, die nicht zu übersehen ist.

Fans der Marvel's Daredevil-Serie sind ganz aus dem Häuschen. Charlie Cox kehrt als Marvel-Held zurück. Und zwar zuallererst in der Serie einer Marvel-Kollegin auf Disney+: In She-Hulk: Die Anwältin zeigt er sich allerdings auch mit einem neuen Outfit.

Daredevil legt für Marvel-Serie bei Disney+ ein neues Kostüm an

Das dürften aufmerksame Fans bereits kürzlich im neuen She-Hulk-Trailer festgestellt haben. Ein neues Bild des blinden Marvel-Heroen wurde jetzt über den offiziellen She-Hulk-Account auf Twitter geteilt und von Fans aufgegriffen.

Wie nun das neue Bild bestätigt, trägt Daredevil ganz offenbar einen gelben Helm statt der roten Netflix-Maske. Ein solches Kostüm werden einige Fans bereits aus Teilen der Comic-Vorlage kennen.

© Marvel Comics Daredevil im gelben Outfit in der Comic-Vorlage

Wann tritt Daredevil bei Disney+ auf?

Welche Gründe es für den Klamotten-Wechsel gibt, ist nicht bekannt. Womöglich wird das Mysterium in der She Hulk-Serie gelöst, die am 18. August 2022 bei Disney+ anläuft. Es ist nur das erste von vier kommenden MCU-Projekten für Daredevil.

