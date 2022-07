Daredevil-Rückkehr im MCU: Die 4 (!) kommenden MCU-Projekte mit Charlie Cox

Nach dem Verlust der Daredevil-Serie leistet Marvel Wiedergutmachung. Charlie Cox kehrt in gleich vier kommenden Marvel-Projekten als Matt Murdock aka Daredevil zurück.

Die Absetzung von Marvel's Daredevil war einer der größten Schocks für Marvel-Fans in den vergangenen Jahren. Eine besser bewertete Marvel-Serie gibt es bis heute nicht. Der traurige Grund: Für die neue Ära der MCU-Serien auf Disney+ wurden sämtliche Netflix-Defenders-Shows rund um The Punisher und Jessica Jones eingestampft.

Bald ist der Trennungsschmerz aber vergessen. Denn der von Charlie Cox verkörperte Mann ohne Furcht wird nach seinem Cameo-Auftritt in Spider-Man: No Way Home stärker denn je in das MCU integriert. In den kommenden zwei Jahren wird der blinde Anwalt und Superheld aus Hell's Kitchen in vier Marvel-Projekten auftauchen – darunter auch eine eigene Daredevil-Serie.

Daredevils große Marvel-Rückkehr: In diesen 4 kommenden Serien ist er dabei

Spider-Man: No Way Home verzeichnete den ersten Auftritt von Charlie Cox als Matt Murdock seit seine Netflix-Serie im Herbst 2018 eingestellt wurde. Im Superhelden-Kostüm war er leider nicht zu sehen. Das wird sich schon in wenigen Wochen ändern: in der MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk: Die Anwältin bringt Daredevil zurück.

She-Hulk enthüllt die Marvel-Rückkehr von Daredevil im neuen Trailer:

She-Hulk Die Anwältin - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Rückkehr von Daredevil passt hervorragend in die neue Disney+ Serie. Matt Murdock und Jessica Walters aka She-Hulk (Tatiana Maslany) sind beide Anwält:innen und Superheld:innen zugleich. So könnten sie sowohl bei der Verbrechensbekämpfung als auch im Gerichtssaal aufeinander treffen.

Der nächste Live-Action-Auftritt von Daredevil steht ebenso schon fest. Im Sommer 2023 wird er in der Disney+ Serie Echo zu sehen sein, die die Geschichte der gehörlosen Kämpferin Maya Lopez (Alaqua Cox) aus Hawkeye fortsetzt. Mit Blick auf die gemeinsame Comic-Vergangenheit zwischen Echo und Daredevil sowie Matts Verbindung zu Mayas Ziehvater, dem Kingpin, ist es absolut sinnvoll, dass er Teil dieser Geschichte ist.

Einen weiteren Gastauftritt wird Charlie Cox in der Animationsserie Spider-Man: Freshman Year absolvieren – auch wenn dort lediglich seine Stimme zu hören sein wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das größte Geschenk für Daredevil-Fans kommt aber im Frühling 2024, wie kürzlich auf der San Diego Comic-Con enthüllt wurde. Dann startet auf Disney+ die Serie Daredevil: Born Again (de facto die 4. Staffel der Daredevil-Serie).

Einen passenderen Titel hätte Marvel für das nächste Solo-Projekt mit Charlie Cox als Matt Murdock nicht auswählen können. Dies wird seine Wiedergeburt als waschechter MCU-Held. Und das Beste daran: Die neue Daredevil-Serie soll aus insgesamt 18 Episoden bestehen. Das sind im Prinzip drei MCU-Serien in einer.



Daredevil ist zurück – aber was ist mit den anderen Figuren des Defenders-Universums?

Nicht nur Matt Murdock, sondern auch sein größter Widersacher schafft den Sprung von der Netflix-Serie in das große MCU. Die Rede ist natürlich von Wilson Fisk. Vincent D'Onofrio gastierte bereits als Kingpin in Hawkeye und wird sowohl in Echo als auch in Born Again wieder zu sehen sein.

© Disney Matt Murdock und der Kingpin im MCU

Daredevil: Born Again wäre zugleich die perfekte Gelegenheit, um Matt Murdocks Mitstreiter:innen Foggy Nelson (Elden Henson) und Karen Page (Deborah Ann Woll) ins MCU zurück zu bringen. Bestätigt ist das leider noch nicht. Aber wie schaut es eigentlich mit den anderen Defenders-Held:innen aus?

Gerüchten zufolge soll Krysten Ritter als Jessica Jones bald wieder im MCU zu sehen sein. Angeblich soll Daredevil in der Serie Echo auf der Suche nach der übermenschlich starken Privatdetektivin sein.

Über Wiedersehen mit Luke Cage, Iron Fist oder dem Punisher ist bisher leider nichts bekannt. Mit Blick auf die Beliebtheit von Jon Bernthal als Frank Castle ist es aber wohl nur eine Frage der Zeit bis auch dieser seinen Weg zurück ins MCU findet. Die Wiederbelebung der Daredevil-Serie ist der Beweis, dass das Defenders-Verse nicht endgültig tot ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Defenders-Charaktere wollt ihr unbedingt im MCU wiedersehen?