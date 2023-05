Influencerinnen treffen auf Alien: Sci-Fi-Horror mit FSK 18 jetzt uncut fürs Heimkino sichern

Mit The Seed erscheint ein britischer Horrorfilm mit FSK-18-Freigabe jetzt erstmals ungeschnitten auf DVD und Blu-ray. Wir fassen zusammen, was ihr von der Edition erwarten können.

Obwohl die Sci-Fi-Horrorkomödie The Seed in ihrem Ursprungsland Großbritannien bereits im Jahr 2021 produziert wurde, warteten Fans hierzulande bisher vergeblich auf eine Veröffentlichung fürs Heimkino. Das ändert sich jetzt.



Denn nachdem The Seed unter anderem bereits beim Fantasy Film Fest 2022 zu sehen war, veröffentlicht Plaion Pictures den Streifen am 29. Juni 2023 erstmals auf DVD und Blu-ray. Ihr könnt beide Fassung aber schon jetzt auf Amazon vorbestellen .*

Splatter-Fans dürfen sich freuen: The Seed erscheint ungeschnitten. Wir verraten euch, was ihr für euer Geld erwarten könnt, wenn ihr den Film vorbestellt.

Ekliger Sci-Fi-Horror: Wovon handelt The Seed?

Eigentlich wollen Heather, Deirdre und Charlotte nur ein entspanntes Luxus-Wochenende in einer Villa mitten in der Mojave-Wüste verbringen. Aber als sie eines Nachts einen außergewöhnlichen Meteoritenschauer beobachten, landet ein seltsames Etwas in ihrem Pool.

Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um eine Alien-Kreatur. Influencerin Deidre wittert nach einigen Diskussionen mit ihren Freundinnen darüber, wie sie mit dem niedlichen Wesen umgehen sollen, eine Riesenchance für neuen Content.

The Seed - Trailer (English) HD

Allerdings müssen die Freundinnen, die ohne Handyempfang und von der Außenwelt abgeschnitten in der Villa festsitzen, schnell feststellen, dass das Alien ganz eigene Pläne verfolgt ... Es entwickelt sich ein blutiges Fest für Horror-Fans, das laut unserer Kolleg:innen von Filmstarts vor allem mit tollen, handgemachten Special-Effects überzeugen kann.

Was bietet die Heimkino-Edition von The Seed?

Camelot Films Camelot Films

Falls ihr das Regiedebut von Sam Walkers bislang verpasst habt, aber auf soliden B-Movie-Horror steht, solltet ihr euch The Seed nicht entgehen lassen. Die Heimkino-Version, die am 29. Juni 2023 auf DVD und Blu-ray * erscheint, kommt mit folgenden Features daher:

Ungeschnittene Ab-18-Fassung

Sprache: Deutsch und Englisch

Untertitel: Deutsch

Bonusmaterial: Trailer

