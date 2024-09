"Irgendwas stimmt da nicht": Erster Trailer zu 7 vs. Wild Staffel 4 stellt die ganze Serie auf den Kopf

Die neue Staffel des Reality-Survival-Hits 7 vs. Wild steht langsam in den Startlöchern. Ein erster Trailer stellt jetzt das brenzlige neue Konzept vor, bei dem es um einen Flugzeugabsturz geht.

Nach den bisherigen Staffeln des Reality-Survival-Erfolgs 7 vs. Wild wird Schöpfer Fritz Meinecke die neuen Teilnehmenden mit einem heftigen Konzept konfrontieren. In der kommenden Ausgabe wird es um einen Flugzeugabsturz gehen! Jetzt ist ein neuer Trailer dazu erschienen, der das Szenario vorstellt und über die genauen Streaming-Zeiten informiert.

Schaut hier den Trailer zur 4. Staffel 7 vs. Wild:

7 vs. Wild - S04 Trailer (Deutsch) HD

In 7 vs. Wild Staffel 4 müssen die Teilnehmenden nach einem Flugzeugabsturz ums Überleben kämpfen

Diesmal geht es für die 7 vs. Wild-Kandidat:innen nach Neuseeland, wo die neuen Folgen dieses Jahr im Frühjahr beziehungsweise Sommer gefilmt wurden. Zu dieser Zeit herrschten dort eisige Wintertemperaturen.

Wie Fritz Meinecke enthüllt, muss sich die Gruppe nach einem simulierten Flugzeugabsturz zurechtfinden. Der Trailer zur 4. Staffel 7 vs. Wild deutet schon an, dass die Gruppendynamik bei minus 12 Grad heftig erschüttert wird.

Flying Uwe (Fitness-Influencer)

Lets Hugo (Streamer)

Selfiesandra (Internet-Comedy-Star)

Julia Beautx (YouTuberin)

Joey Kelly (TV-Star und Musiker)

Joe Vogel (Survival-Fan)

Fritz Meinecke (7 vs. Wild-Gründer)

Stefan Hinkelmann (YouTuber aus Survival Deutschland)

Wann und wo kann man 7 vs. Wild Staffel 4 schauen?

Die neuen Folgen laufen ab dem 1. Oktober 2024 immer dienstags und freitags bei Amazons Gratis-Streaming-Dienst Freevee mit Werbung. Auf YouTube läuft die 4. Staffel dann ab dem 14. Oktober 2024 montags und donnerstags ab 18 Uhr.

