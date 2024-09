In 5 Tagen bei Netflix: Einer der besten Fantasy-Filme der letzten Jahre, den viel zu wenige im Kino gesehen haben

Netflix nimmt in wenigen Tagen einen wirklich großartigen Fantasy-Film von 2023 ins Programm. Noch immer haben ihn viel zu wenige gesehen.

Nicht jeder tolle Film bekommt, was er verdient. Die Filmgeschichte ist voll von Werken, die trotz Spannung oder Bildgewalt oder grandiosen Stars keinen Erfolg verbuchen konnten. So auch ein Fantasy-Highlight von 2023, das in fünf Tagen bei Netflix erscheint: Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben.

In Kürze bei Netflix: Dungeons & Dragons ist ein endlos unterhaltsamer Fantasy-Ritt

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben dreht sich um einen selbstverliebten Dieb (Chris Pine), der mitsamt einer grobschlächtigen Kriegerin (Michelle Rodriguez) aus einem Gefängnis ausbricht. Gemeinsam mit drei weiteren Getreuen wollen sie einem verschlagenen Magier (Hugh Grant) das Handwerk legen, der sie beim letzten Beutezug beklaut hat.

Schaut euch hier den Trailer zu Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben an:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Wie der Name bereits deutlich macht, spielt der Fantasy-Kracher im Universum des Dungeons & Dragons-Rollenspiels. Die sagenumwobene Welt mit ihren Festungen, Verließen, verwunschenen Landschaften und kauzigen Helden erwecken die Macher liebevoll zum Leben.

Das Drehbuch sprüht vor Wortwitz, die Action-Szenen fesseln und detailverliebte Ausstattung sorgt für eine dichte Atmosphäre. Die Regisseure John Francis Daley und Jonathan Goldstein (beide Drehbuchautoren bei Spider-Man: Homecoming) nutzen einen Rhythmus, der den Film einfach nicht langweilig werden lässt.

Wann kommt Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben zu Netflix?

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben erscheint am 29. September 2024 auf Netflix. Sollte der Fantasy-Kracher im Stream zum Hit werden, könnte das zumindest die vage Hoffnung auf Teil 2 stärken. Im Kino blieb er leider hinter den Erwartungen zurück, wie The Numbers zeigt.

Podcast: 10 starke Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Ob Science-Fiction, Fantasy oder wahre Geschichten: 10 vielversprechende Netflix-Filme hat der Streamer sich für das Ende des Jahres 2024 aufgespart und wir stellen sie euch vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einem Oscar-Anwärter mit Denzel Washington bis zum Regie-Debüt von Anna Kendrick über Dating-Show-Serienkiller; von harten Action-Spektakeln bis zu heiß erwarteten Animationsabenteuern wird euch mit diesen Netflix-Film-Highlights bis Weihnachten bestimmt nicht langweilig.

Vertretende Filme: Drei Töchter, Der Schacht 2, The Shadow Strays, Woman of the Hour, Die Werwölfe von Düsterwand, Spellbound, Uprising, The Piano Lesson, Joy, Carry-on