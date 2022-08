Iron Mans Nachfolgerin im MCU: Neue Set-Fotos enthüllen Anzug von Ironheart

In der kommenden Marvel-Serie Ironheart baut eine junge Erfinderin einen mächtigen Kampfanzug und tritt damit Tony Starks Nachfolge an. Jetzt sind neue Set-Fotos der Heldin im Anzug aufgetaucht.

Die aktuelle Phase 4 des MCU ist nach dem Verlust von Tony Stark ziemlich chaotisch verlaufen. Zwischen all den miteinander verknüpften Filmen und Serien ist aber ein konkreter Iron Man-Ersatz in Sicht.

Die kommende Marvel-Serie Ironheart auf Disney+ widmet sich Tony Starks Nachfolgerin. Ihr könnt sie euch jetzt auf neuen Set-Fotos im robusten Anzug anschauen.

Schaut hier noch Yves' Video-Ranking der Post-Credit-Szenen im MCU:

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Marvel Post Credit Scenes | Ranking

Set-Fotos enthüllen Ironheart-Anzug und neuen MCU-Bösewicht

Die neue MCU-Serie handelt von der jungen Erfinderin Riri Williams (Dominique Thorne), die einen Kampfanzug baut und damit zur legitimen Nachfolgerin von Tony Stark wird. Jetzt sind laut Comic Book neue Fotos vom Ironheart-Set im Netz gelandet, die die Hauptfigur in einem Anzug zeigen. Der erinnert schon jetzt an die robuste Hulkbuster-Konstruktion:

Auch von Ironheart-Star Anthony Ramos sind neue Set-Fotos aufgetaucht, die ihn in der Rolle des neuen MCU-Bösewichts The Hood zeigen:

In den Marvel Comics handelt es sich bei The Hood um Parker Robbins, der durch einen magischen Mantel ähnliche Superkräfte wie Doctor Strange bekommt. Durch den Krankenhausaufenthalt seiner schwer traumatisierten Mutter rutscht Robbins in ein kriminelles Leben ab und wird zum Bösewicht. Neben seinen Superkräften tritt er auch oft mit Pistolen als Waffen auf.

Ein genaues Startdatum für Ironheart steht noch nicht fest. Die neue MCU-Serie wird voraussichtlich irgendwann 2023 bei Disney+ erscheinen.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien auf Disney+?

In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Marvel und Star Wars genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Marvel und Star Wars mit spektakulären neuen Serien. Wir vergleichen die neuen Serien-Zeitalter der beiden Franchises und sprechen über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.

