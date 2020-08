Irre Sci-Fi-Action neu bei Amazon Prime: Will Smith kämpft gegen sich selbst

Der Science-Fiction-Action-Film Gemini Man ist jetzt bei Amazon Prime Video in der Flat. Warum ihr euch das nicht entgehen lassen und worauf ihr unbedingt achten solltet.

Als wäre es nicht schwierig genug, Will Smith gegen sein jüngeres Ich antreten zu lassen. Der Actionfilm Gemini Man (zu Amazon *) ist ein technisches Wunderwerk, in dem zwei Herausforderungen aufeinander prallen.

Doch der Versuch gelingt. Erfahrt hier, warum ihr den Amazon Prime-Start nicht verpassen dürft und warum 22 Jahre vergehen mussten, damit es der Science-Fiction-Actioner Gemini Man von der Idee auf die Leinwand schaffte.

Jetzt bei Amazon: Wie Will Smith für Gemini Man "geklont" wurde

Gegen eine 27 Jahre Ausgabe von sich kämpft Will Smith - das heißt aber nicht, dass wir in Gemini Man den freshen Will aus Prince of Bel-Air sehen. "Vorbild" für das virtuelle Genmaterial war eher der Film-Will Smith, der sich über die Jahre eine gewichtige Muskelmasse antrainiert hat. Trotzdem feiner Unterschiede sieht der Klon-Will dem echten jungen Will Smith natürlich recht ähnlich.

© Sony Echter Will Smith mit Motion-Capture-Montur





© Sony Die Nachbildng

Aber wie lief die Kopie eigentlich ab? Dafür setzten die Macher eine andere Technik ein als vergleichbare Projekte bisher, verriet Stuart Adock im Moviepilot-Interview.

Der größte Unterschied ist, dass wir keine Gesichter verjüngt haben, die mit der Kamera aufgezeichnet wurden. Wir haben die komplette Darstellung von Grund auf mit dem Computer generiert.

Bei Amazon Prime Video: Will Smith statt Keanu Reeves in Gemini Man

Dafür musste quasi "eine reale Person aus dem Nichts" erschaffen werden. Die Mimik des Schauspielers Will Smith wurde anschließend mit der bewährten Motion-Capture-Technik dem 3D-Modell hinzugefügt. Diese Technik-Fusion war 1997, als erstmals Disney das Skript verfilmen wollte, noch nicht verfügbar. Seitdem wurden unterschiedlichste Schauspieler mit dem Projekt in Verbindung gebracht, unter anderem sollten Keanu Reeves, Brad Pitt, Ben Affleck und Sylvester Stallone Smiths Rolle spielen.

Mehr über die Gemini Man-Methode könnt ihr hier nachlesen.

Das Making-of-Video bringt noch mehr Licht ins Dunkel

Ultrascharfe Bewegungen und Bilder in Gemini Man

Gedreht wurde Gemini Man mit 120 Bildern pro Sekunden und in 3D, der Standardwert liegt bei 24 fps (frames per second bzw. Bildern pro Sekunde). Das ermöglicht selbst bei sehr schnellen Bewegungen eine flüssige Darstellung. Es sieht spektakulär, aber nicht unbedingt schön aus. Kritiker bemängeln den sogenannten Soap-Effekt: Die Bilder wirken seltsam entsättigt, kalt und farblos. All das firmiert unter dem klangvollen Namen 3D+.

Gemini Man - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der animierte Will Smith musste also sogar unter besonders scharfen Bedingungen den prüfenden Blicken des Publikums standhalten. Im Kino verhalfen beide Gimmicks Gemini Man übrigens nicht zum Erfolg. Ang Lees Werk spielte bei einem Budget von 138 Millionen US-Dollar nur knapp 174 Millionen wieder ein.

Ist Gemini Man eigentlich ein guter Film?

Durchaus. Auch wenn euch die technischen Spielereien nicht interessieren, werdet ihr Spaß haben: Schält man Gemini Man das schicke Gewand ab und stellt sich anstelle des jungen Will Smith vielleicht den jungen Ben Affleck vor, bleibt immer noch ein sehr solider Verschwörungsthriller im Bourne-Still mit einer coolen Mary Elizabeth Winstead.

