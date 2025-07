"Ist das echt?": Letztes Jahr fielen Fans auf einen falschen Jurassic World 4-Trailer rein, in dem ScarJo sich in einen Raptor verwandelt

Ein falscher Jurassic World 4-Trailer zeigte eine etwas andere Scarlett Johansson und warf einige verwirrte Fans komplett aus der Bahn.

Im vergangenen Jahr geisterte ein Trailer zu Jurassic World 4: Die Wiedergeburt im Netz und Scarlett Johansson (Jojo Rabbit, Black Widow) und ihre Verwandlung in eine schuppige Urzeitechse. Und er wusste zu überzeugen, denn manche Fans hielten Raptor-ScarJo für real.

Ein falscher Jurassic World 4-Trailer zeigt eine Scarlett Johansson als Perücken-tragenden Raptor

Wie ComicBookMovie Dezember 2024 berichtete, stürzte ein – angeblicher – Trailer von Jurassic World 4 manche Zuschauer:innen in tiefe Verwirrung. Wie in dem Video zu erkennen ist, sehen wir hier Scarlett Johansson alias Zora Bennett und Jonathan Bailey (Bridgerton, Wicked) als Dr. Henry Loomis, die sich durch den Dschungel kämpfen.

Und: Szene für Szene verwandelt sich Scarlett Johansson in eine, sagen wir, bisher unbekannte Version von ihr mit grünen Schuppen und Klauen – bis final ein Raptor mit Blondhaar-Perücke an der Seite von Jonathan Bailey steht.

Das Video ist durchaus überzeugend mit Hilfe einer KI generiert worden. Verständlich, dass der ein oder andere Fan der Jurassic-Filmreihe sich in die Überzeugung (vielleicht auch Befürchtung?) herein tricksen ließ, Zora Bennett verwandele sich in dem kommenden vierten Teil in einen Raptor. Seht hier selbst:

Die Idee der Verwandlung ist im Jurassic Park-Franchise nicht neu

Völlig an den Haaren herbeigezogen ist die Idee aber übrigens nicht: Tatsächlich wurde für den vierten Jurassic Park-Film (den wir heute als den ersten Jurassic World-Film kennen) in Erwägung gezogen, ob sich nicht eine der menschlichen Figuren in ein urzeitliches Ungetüm verwandeln sollte.

Jurassic Park (und auch seine Nachfolger) waren schon immer für außergewöhnliche Einfälle bekannt. Wir erinnern uns: Die Ausgangsposition der Filmreihe besteht schließlich darin, dass ein Milliardär in seiner Freizeit eine Insel voller Dinosaurier heranzüchten lässt. Dabei wurden uns diverse genmanipulierte Riesenechsen vorgestellt.

Der große Spaß der Filmreihe besteht ja auch irgendwie darin, sich zu fragen, welcher Dinosaurier als Nächstes einen der appetitlichen Zweibeiner durch die Wildnis jagt. Ob wir einen Raptor-Mensch-Hybriden brauchen, ist wiederum eine Frage, die jeder Fan nur für sich beantworten kann.