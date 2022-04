Italien zensiert Doctor Strange 2-Poster – wegen Benedict Cumberbatchs Händen

Marvel-Werbung soll MCU-Fans ins Kino locken. Im Falle von Doctor Strange musste ein Poster mit Benedict Cumberbatch geändert werden, weil es eine Beleidigung enthielt.

Marvel rührt für den Doctor Strange in the Multiverse of Madness-Kinostart mächtig die Werbetrommel. In einem Fall ging das nach hinten los: Ein Poster zum MCU-Kracher musste in Italien zensiert werden. Eine Geste Benedict Cumberbatchs gilt dort als Beleidigung.

Marvel beleidigt mit Doctor Strange 2-Plakat italienische MCU-Fans

Das ursprüngliche Poster zeigte den Marvel-Darsteller mit einem Handzeichen, dass in vielen westlichen Ländern als "Rock'n'Roll"-Geste oder "Pommesgabel" bekannt ist. In Italien handelt es sich um eine Schmähung, wie in einer Reddit-Diskussion erklärt wird. Die Gebärde steht dort für einen "gehörnten" Ehemann, der von seiner Frau betrogen wird.

Im für die Vielzahl seiner Gesten bekannte Mittelmeerland musste ein anderes Motiv her. In der überarbeiteten Version streckt Doctor Strange schlicht seine Handflächen gen Himmel. Gut so. Nicht, dass man sich auf dem Weg zur Arbeit von Benedict Cumberbatch gedemütigt fühlt.

Frechheit beendet: Doctor Strange 2 tritt kontroversem Trend entgegen

Wann kommt der MCU-Blockbuster Doctor Strange 2 in die Kinos?

Es ist nur zur hoffen, dass durch Version 1 des Plakats kein allzu großer Image-Schaden angerichtet wurde. Denn der Kinostart von Doctor Strange 2 ist nicht mehr fern. Schon am 4. Mai 2022 soll der Marvel-Kracher in die Kinos kommen.

Was haltet ihr von der Plakat-Reparatur für Doctor Strange 2?