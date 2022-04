Doctor Strange 2-Detail enthüllt: MCU-Film beendet kontroversen Trend von Marvel und DC

Doctor Strange 2 mit Benedict Cumberbatch soll das MCU durcheinanderwirbeln. Eine Entwicklung bei DC und Marvel stellt er jetzt schon auf den Kopf.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness verspricht mit seinem Multiversen-Schlamassel dem Superhelden-Genre neue Impulse zu geben. Schon einen Monat vor Kinostart stellt er sich einer bedenklichen Entwicklung entgegen: Mit zwei Stunden und 6 Minuten Laufzeit ist er der kürzeste Marvel-Kinofilm seit Jahren.

Doctor Strange 2 steht den Überlängen von Marvel und DC entgegen

Das verrät nun der Filmeintrag auf Fandango . Die 126 Minuten des zweiten Benedict Cumberbatch-Solos sind damit deutlich kürzer als Spider-Man: No Way Home (148 Minuten) oder Eternals (156 Minuten). Und viel, wirklich viel kürzer als The Batman vom Marvel-Konkurrenten DC (176 Minuten).

Spätestens seit dem immensen Erfolg von Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame sind Superhelden-Blockbuster ab zweieinhalb Stunden Kino-Laufzeit eher die Regel als die Ausnahme. Gerade bei Robert Pattinsons Superhelden-Auftritt finden das viele frech.

Wann können Marvel-Fans endlich 126 Minuten Doctor Strange 2 genießen?

Bis der MCU-Zauberer in aller Kürze durchs Multiversum geschmettert wird, dauert es nicht mehr lange. Am 4. Mai 2022 soll Doctor Strange in the Multiverse of Madness ins Kino kommen. Das sind noch 28 Tage. Oder 224 Mal The Batman.

