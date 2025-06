J.K. Rowling reagiert auf die ersten beiden Folgen der Harry Potter-Serie: "So, so, so gut"

Nach dem Casting der wichtigsten Figuren in der Harry Potter-Serie meldet sich nun Buchautorin J.K. Rowling mit einem Update zu Wort, das uns ein besseres Bild über ihre Rolle bei der Produktion verschafft.

Die Harry Potter-Serie wird seit ihrer Ankündigung kontrovers diskutiert – nicht nur unter Fans. Große Kritik an dem auf sieben Staffeln ausgelegten Großprojekt gab es vor allem aufgrund der Beteiligung von J.K. Rowling. Die Schöpferin der Buchvorlage fiel in den vergangenen Jahren mehrmals durch transphobe Äußerungen auf.

Doch wie groß ist ihr Einfluss auf die HBO-Serie wirklich?

Zwei neue Tweets der britischen Schriftstellerin geben Aufschluss.

Harry Potter-Serie: J.K. Rowling hat die ersten Drehbücher gelesen, aber nicht selbst geschrieben

Am Wochenende wandte sich J.K. Rowling auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) an ihre Gefolgschaft und gab ein Update zur Harry Potter-Serie. Im ersten Post schrieb sie, dass sie bereits die Drehbücher zu den ersten beiden Episoden gelesen hat, und urteilte mit Nachdruck, dass diese "so, so, so gut" sind.

Danach reagierte sie auf eine Nachfrage, ob sie als Autorin in die Serie involviert ist.

Rowlings Antwort:

Nein, aber ich habe eng mit den äußerst talentierten Autoren zusammengearbeitet.

Wenn J.K. Rowling keine Drehbuchautorin der neuen Harry Potter-Serie ist, welche Rolle nimmt sie dann genau ein? In den bisherigen Pressemitteilungen wurde sie als Executive Producer gelistet, also als ausführende Produzentin. Hierbei handelt es sich um eine Position, die sehr dehnbar ist und verschiedene Aufgaben erfüllen kann.

Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zu einer Produzentin: Hätte Rowling diese Rolle inne, wäre sie direkt in die täglichen Produktionsabläufe involviert. Als ausführende Produzentin betreut sie die Harry Potter-Serie eher aus einer strategischen oder beratenden Sicht und ist nicht unmittelbar in das Tagesgeschäft involviert.

Abseits davon wissen wir, dass Rowling nach wie vor die Rechteinhaberin der Marke Harry Potter ist und dadurch eine gewisse Entscheidungsmacht hat, was die Ausrichtung des Projekts angeht. Rowling war etwa in die Auswahl von Showrunnerin Francesca Gardiner (His Dark Materials) und Regisseur Mark Mylod (Game of Thrones) involviert.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Der Start der Harry Potter-Serie wird frühestens Ende 2026, wenn nicht erst 2027 erwartet. Bislang gibt es noch kein konkretes Startdatum, aber die Dreharbeiten sollen in den kommenden Wochen beginnen.