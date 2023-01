Jahrelanger DC-Deal mit Henry Cavill: Neue Infos zu Dwayne Johnsons gescheitertem Masterplan mit Black Adam und Superman

Durch die neue DC-Strategie wird Black Adam wohl schnell in der Versenkung verschwinden. Dwayne Johnson hatte jedoch einen viel größeren Plan, zu dem auch Henry Cavill gehörte.

Mit dem Auftritt von Henry Cavill als Superman in Black Adam hatte Dwayne Johnson für den größten DC-Coup in letzter Zeit gesorgt. Die Rückkehr des Fanlieblings, die The Rock hinter dem Rücken einiger Warner-Verantwortlicher einfädelte, sollte der Auftakt für eine neue Superman-Zukunft werden. Daraus wurde jedoch nichts.

Nach einer rekordverdächtigen Zeitspanne von nur zwei Monaten wurden sowohl Cavills Superman als auch Johnsons Black Adam aus der DC-Vision des neuen Chef-Duos James Gunn und Peter Safran gestrichen. Dabei plante The Rock insgeheim etwas viel Größeres für die Superhelden-Schmiede.

Schaut hier noch Yves' Video über die schlechtesten Filme 2022, zu denen auch Black Adam zählt:

Marvel, DC und anderer MIST Die SCHLIMMSTEN Filme des Jahres 2022

Dwayne Johnson hatte jahrelange DC-Vision für sich und Henry Cavill

In einem aktuellen Bericht hat Variety neue Insider-Infos zur Geschichte zwischen Dwayne Johnson und DC enthüllt. Dazu gehört auch der bereits bekannte Plan des Black Adam-Stars, einen gemeinsamen Film zwischen dem neusten DC-Antihelden und Cavills Superman vorzubereiten.

Vor dem nächsten Event-Blockbuster im Batman v Superman-Stil hatte Johnson aber noch größer und langfristiger geplant. Laut Variety wendete sich Johnson direkt an Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav mit dem Pitch für einen mehrjährigen Plan für Black Adam und Superman.

Dieser umfasste offenbar mehrere Filme, in denen sich die Wege der beiden Charaktere immer wieder kreuzen sollten. Alles lief dann auf den großen Showdown in einem Black Adam vs. Superman-Film hinaus. Die beiden Black Adam-Produzenten Hiram Garcia und Beau Flynn bildeten angeblich mit Johnson zusammen ein Trio, das DC auf einen eigenen, großen Pfad lenken wollte.

Gerade The Rock soll sich durch seinen Streifzug durch die DC-Führungsetage, bei dem viel ohne das Wissen einzelner Verantwortlicher entschieden werden sollte, aber nicht gerade beliebt gemacht haben. Dabei handelt es sich jedoch um Insider-Aussagen, die den Star womöglich bewusst in einem schlechteren Licht dastehen lassen wollen.

Durch das nicht gerade überragende Box Office-Ergebnis von Black Adam und die neuen Pläne von Gunn und Safran dürfte der DC-Masterplan mit Henry Cavill aber sowieso endgültig vom Tisch sein.

Black Adam: Der bisherige Tiefpunkt des DCEU

Selten waren sich unsere Kollegen vom FILMSTARTS-Podcast Leinwandliebe so einig wie bei Black Adam und selten wurde so einstimmig harsche Kritik geäußert: Der Blockbuster mit Dwayne Johnson ist der Tiefpunkt in der bisherigen Geschichte des DC Extended Universe (DCEU).

Hättet ihr Dwayne Johnsons großen DC-Masterplan gerne gesehen?