15 Jahre Arbeit für die Tonne: Dwayne Johnson verkündet Rückschlag für DC-Karriere

Eben noch wollte er die Hierarchie im DC-Universum verändern. Doch jetzt ist klar: Dwayne Johnsons Black Adam werden wir nicht mehr so schnell auf der großen Leinwand sehen.

Wenige Dinge sind so bizarr, wie das Feilschen um den Erfolg von Black Adam, das wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Nach einer großen Marketingkampagne, in der Hauptdarsteller Dwayne Johnson unermüdlich einen bahnbrechenden DC-Film versprach, geriet das Projekt nach einem guten Start ins Straucheln.

Nicht einmal der Cameo von Henry Cavills Superman konnte Black Adam in einen Box-Office-Überflieger verwandeln. Nun ist klar: Johnsons DC-Ära ist zu Ende, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat. Auf Twitter bestätigt der Schauspieler, dass in naher Zukunft nicht mit der Fortsetzung Black Adam 2 rechnen sollten.

Fragliche DC-Fortsetzung: Auf Black Adam 2 mit Dwayne Johnson können wir lange warten

Johnson schließt zwar nicht komplett aus, dass er sich eines Tages doch noch einmal das Cape des grimmigen Antihelden überwirft. Dennoch gibt er gegenüber seinen Fans sehr deutlich zu verstehen, dass Black Adam vorerst kein Teil des neuen DC-Universums sein wird, das aktuell von James Gunn und Peter Safran geformt wird.

Nach der 15-jährigen Entstehungsgeschichte, die Black Adam hinter sich hat, ist das ein bitteres Fazit. Doch die Zeichen sind eindeutig: Gunn und Safran sind nicht daran interessiert, die Überreste des alten DC-Universums mitzuschleppen. Auch Cavill hat sich bereits öffentlich von seiner Superman-Rolle verabschiedet.

War Black Adam nun erfolgreich oder nicht?

Weltweit hat Black Adam aktuell knapp 400 Millionen US-Dollar eingespielt. Das hört sich nach viel Geld an. Ausgehend von den Quellen des Hollywood-Reporters steht dem Einspielergebnis allerdings ein Budget von 260 Millionen US-Dollar gegenüber, ganz zu schweigen von zusätzlichen Marketingkosten. Für einen Superhelden-Blockbuster dieser Größenordnung sind 400 Millionen US-Dollar Einspiel eindeutig zu wenig.

