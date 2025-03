James Bond geht bei Amazon weiter: Jetzt sollen die Talente hinter Harry Potter und Spider-Man die Führung übernehmen

Das Bond-Franchise könnte nach dem aktuellen Amazon-Deal bald in Bewegung kommen. Angeblich sollen zwei große Produzent:innen-Namen für die Zukunft von 007 verpflichtet werden.

Die Zukunft der James Bond-Reihe entscheidet sich bei Amazon. Zuletzt wurde ein großer Deal öffentlich, durch den das bisherige Produktionsduo Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Führung vollständig an den Konzern von Jeff Bezos übergeben.

Seitdem war unklar, wie es mit dem 007-Franchise weitergeht. Jetzt wurden neue Insider-Infos bekannt, denen zufolge zwei große Produzent:innen das Bond-Franchise bei Amazon weiterentwickeln sollen.

Amy Pascal und David Heyman angeblich für James Bond-Produktion in Gesprächen

In seinem Puck-Newsletter hat der gut vernetzte und vertrauenswürdige Hollywood-Spezialist Matthew Belloni jetzt verkündet, dass Amazon die Produzent:innen Amy Pascal und David Heyman für die James Bond-Reihe an Bord holen will.

Pascal war bei Sony vor allem für die kreative Ausrichtung der Spider-Man-Trilogie mit Tom Holland verantwortlich. Heyman hingegen ist ein Harry Potter-Veteran, der alle acht Teile der Filmreihe und die Phantastische Tierwesen-Spin-offs produziert hat. Er gilt als kommerziell zweiterfolgreichster Produzent aller Zeiten nach Kevin Feige, der für das Marvel Cinematic Universe (MCU) verantwortlich ist.

Wann erscheint ein neuer James Bond-Film?

Das ist noch völlig unklar. Zuletzt hieß es, dass 2026 ein neuer Bond-Film ins Kino kommen soll. Durch den neuen Deal zwischen den bisherigen Produzent:innen und Amazon können die 007-Karten jetzt aber völlig neu gemischt werden. Es wird sich zeigen, welche Richtung Amy Pascal und David Heyman für das Franchise vorsehen, sofern sie endgültig die neue Bond-Leitung übernehmen.

In James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben verabschiedete sich Daniel Craig zuletzt von der Rolle. Den Blockbuster von 2021 könnt ihr zurzeit bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Flat streamt er aktuell nirgends.