Netflix-Alarm: In 8 Tagen verschwindet einer der besten Fantasy-Blockbuster der letzten Jahre

Netflix räumt seinen Streaming-Katalog auf und wirft dabei einen extrem amüsanten Fantasy-Kracher raus, der man sich im Grunde jeden Sonntagnachmittag anschauen kann.

Neben seinen Original-Produktionen bietet Netflix in seinem Streaming-Katalog zahlreiche Lizenztitel von anderen Studios und Verleihern an. Da diese Lizenzen an einem gewissen Punkt auslaufen, müssen wir uns immer wieder von sehr tollen Filmen verabschieden. So auch in wenigen Tagen von Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben.

Der Fantasy-Blockbuster von 2023 traf Ende September letzten Jahres bei Netflix ein. Genau ein halbes Jahr später wirft der Streamer den äußerst unterhaltsamen Ritt durch eine mittelalterliche Fantasiewelt aus dem Programm. Wenn ihr Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben noch nicht gesehen habt – jetzt ist die letzte Chance!

Dungeons & Dragons bei Netflix: Ein unwiderstehlicher Fantasy-Blockbuster voller Action und Humor

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Pen-&-Paper-Rollenspiel, das seit 1974 Fantasy-Fans in den Bann zieht. Unzählige Abenteuer wurden im Dungeons & Dragons-Universum bereits erlebt. Um Ehre unter Dieben zu verstehen, müsst ihr kein einziges davon gespielt haben. Die Adaption steht komplett auf ihren eigenen Beinen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dungeons & Dragons schauen:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Dieb und Barde Edgin Darvis (Chris Pine), der sich auf die Suche nach der Tafel der Wiedererweckung macht. Die legendäre Reliquie soll es angeblich ermöglichen, jemanden von den Toten zurückzubringen. Da Edgin dieser Aufgabe unmöglich allein gewachsen ist, sucht er sich Verstärkung.

Zu Edgins Gruppe gehören die Barbarin Holga (Michelle Rodriguez), der Zauberer Simon (Justice Smith), die Druidin Doric (Sophia Lillis) und der Paladin Xenk (Regé-Jean Page). Und dann wäre da noch der zwielichtige Forge (Hugh Grant). Kann Edgin ihm vertrauen? Nun ja, wir werden es im Lauf des Films herausfinden.

Ehre unter Dieben fühlt sich tatsächlich so an, als würden man eine Dungeons & Dragons-Kampagne spielen

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben nimmt sich nicht allzu ernst, sondern hat vor allem Spaß daran, sich nach Herzenslust in einer Fantasy-Welt auszutoben, in der sich ein abenteuerlicher Schauplatz an den anderen reiht. Dazu gesellen sich detailverliebt gestaltete Fabelwesen und ein exzellent aufgelegter Cast.

Der größte Grund, der für Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben spricht, ist jedoch ein anderer: Der Film fühlt sich tatsächlich so an, als würde man im Freundeskreis eine kleine Kampagne spielen. Immer wieder werden typische Rollenspiel-Elemente und -Dynamiken in die Handlung integriert – inklusive Chaos und Meinungsverschiedenheiten.

An den Kinokassen war der neue Dungeons & Dragons-Film leider ein Flop. Dafür hat er im Heimkino inzwischen eine umso größere Fangemeinde gefunden. Wenn ihr also auf der Suche nach einem extrem kurzweiligen Fantasy-Abenteuer seid, das mit Wortwitzen, Slapstick und Situationskomik nicht geizt, seid ihr hier goldrichtig.

Wann verschwindet Dungeons & Dragons bei Netflix?

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben steht noch bis zum 28. März 2025 bei Netflix im Abo zur Verfügung. Danach müsst ihr auf Kauf- und Leihversionen bei Amazon Prime Video und Co. ausweichen. Oder ihr schnappt ihn auch auf DVD und Blu-ray.