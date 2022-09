James Cameron hat ein Jahr an einem Avatar 2-Drehbuch geschrieben und es weggeworfen, weil ein Detail fehlte

James Cameron schmiss die erste Fassung des Avatar 2-Drehbuchs in den Müll. Und zwar wegen einem Detail, das dem Vorgänger seiner Meinung nach zum Erfolg verhalf.

Wie schon beim Vorgänger scheut James Cameron bei Avatar 2: The Way of Water keine Mühen. Das zeigt sich selbst im Nachhinein. Offenbar hat der Regisseur ein Jahr lang an einer Fassung des Drehbuchs gearbeitet, nur um sie dann wegzuschmeißen. Und zwar aus einem Grund, den auch er nicht so einfach erklären kann.

James Cameron entsorgte Avatar 2-Drehbuch wegen "unterbewusster Ebene"

Das erklärte er jetzt gegenüber The Times UK .

Ich schrieb ein ganzes Drehbuch für das Sequel, las es und stellte fest, dass es die dritte Ebene überhaupt nicht erreichte. Bumm. Nochmal von vorn. Das dauerte ein ganzes Jahr.

Mit der dritten Ebene meint Cameron "das Unterbewusstsein", mit dem er einen Teil des Erfolgs des Erstlings begründet. Neben der "Oberfläche" und dem "Thema" gebe es nämlich eben jenen dritten Teil, "ein traumartiger Sinn für die Sehnsucht, [sich auf Pandora aufzuhalten]" (via The Marianne Williamson Podcast ).

Ob es notwendig war, dafür die Arbeit eines ganzen Jahres in die Tonne zu werfen, mag jeder Fan für sich selbst entscheiden. Den meisten Mitgliedern der Community wird es allerdings gefallen, dass der Regisseur für die Qualität der Sequels nur die höchsten Standards gelten lässt.

Wann kommt James Camerons Avatar 2 ins Kino?

Ob sich das strenge kreative Verfahren gelohnt hat, werden die Fans schon bald herausfinden. Avatar 2 kommt am 14. Dezember 2022 ins Kino. Die weiteren Teile des Franchise folgen im 2-Jahres-Abstand.

Was denkt ihr über Camerons kreativen Prozess?