James Cameron rächt sich nach 5 Jahren für Avatar-Spott: "Zieh aus dem Keller deiner Mutter aus, Ryan Gosling"

Seit Jahren kursiert über das Avatar-Logo ein Witz im Internet. Jetzt schießt Sci-Fi-Regisseur James Cameron zurück und trifft dabei Ryan Gosling.

Ausnahmeregisseur James Cameron bringt mit Avatar 2: The Way of Water bald einen Blockbuster der nächsten Generation ins Kino. Und nutzt kurz vor Start die Gelegenheit, um ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Fünf Jahre nach einem Saturday Night Live-Sketch auf Kosten von Avatar - Aufbruch nach Pandora schießt er zurück. Und sein Ziel ist Ryan Gosling.

Avatar-Traumatisierter Ryan Gosling soll lieber an die frische Luft gehen.

Saturday Night Live machte sich 2017 über das Avatar-Logo lustig, dessen Schriftart große Ähnlichkeit mit dem Word-Standardschriftsatz Papyrus hat. Im Sketch entwickelte Ryan Gosling aufgrund der kreativen Faulheit des Avatar-Designers ein handfestes Trauma.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach fünf langen Jahren hat Regisseur Cameron jetzt scherzhaft auf den Spott reagiert. Slashfilm zitiert ihn aus einer Empire-Ausgabe:

Ryan Gosling sollte mehr an die frische Luft, statt sich wegen Schriftsätzen aufzuregen. Zieh mal aus dem Keller deiner Mutter aus, Ryan!

Der Regisseur bestätigte, dass er den Papyrus-Spott über die Jahre mitbekommen habe. Er habe nicht gewusst, dass es sich um einen derartig herkömmlichen Schriftsatz handelte, aber ihm gefalle das Logo dennoch.

Wann kommt der Sci-Fi-Blockbuster Avatar 2 in die Kinos?

Seit dem SNL-Sketch wurde das Logo für Avatar 2 marginal angepasst. Davon abgesehen verspricht der Sci-Fi-Film ein einzigartiges visuelles Erlebnis zu werden. Ab dem Kinostart am 14. Dezember 2022 können sich Fans selbst davon überzeugen.

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von dem SNL-Sketch?