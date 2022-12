Disney-Killer wird zum Netflix-Hit: Lohnt sich der aufwendige Fantasy-Kracher Pinocchio?

Disney hat sich kürzlich mit seiner Pinocchio-Adaption einen massiven Flop eingehandelt. Jetzt gibt es die Netflix-Antwort im Stream. Aber wie gut ist der Film?

Der Zeichentrick-Klassiker Pinocchio ist für viele eine liebgewonnene Kindheitserinnerung. Und gleichzeitig ein schwer zu erreichender Fantasy-Standard. Seit mehr als 80 Jahren versuchen neue Adaptionen, dem großen Vorbild nahezukommen. Disneys Pinocchio mit Tom Hanks ist damit kürzlich krachend gescheitert. Für Netflix hat jetzt aber Ausnahmeregisseur Guillermo del Toro seinen eigenen Pinocchio geschaffen. Lohnt sich der Film?



Fantasy-Meisterwerk auf Netflix: Kritik ist von Guillermo Del Toros Pinocchio begeistert

Del Toro erzählt in seinem immens aufwendigen Fantasy-Blockbuster die altbekannte Geschichte auf erstaunlich düstere Weise. Gepetto (Originalstimme: David Bradley) ist dem energetischen Pinocchio (Gregory Mann) ein gnadenloser und bitterer Vater. Und von seinem Beispiel lernen wir auf der Reise des Holzjungen durchs faschistische Italien viele kennen. Aber kommt das stellenweise knallharte Resultat gut an?

Mit Blick auf die durchschnittlichen Kritik-Wertungen lässt sich die Frage sehr simpel mit "ja" beantworten.

Die Reaktion auf die Fantasy-Adaption ist beinahe durchweg positiv. Wie viele andere Kritikseiten preist RogerEbert.com Del Toros Liebe zum Detail und den Mut zum düsteren Tonfall. Der Film sei ein "perfektes Meisterwerk", heißt es im abschließenden Urteil. Solche Einschätzungen stehen in starkem Kontrast jüngsten Disney-Verfilmung, der viele Ideen- und Lustlosigkeit vorwarfen (via Rotten Tomatoes ).

Netflix killt Fantasy-Serie nach einer Staffel – trotz begeistertem Publikum

Allerdings teilen nicht alle die stürmische Begeisterung für Del Toros Film. Die New York Times etwa stößt sich am "verstörend unbedachten Umgang mit dem Faschismus", während der New Yorker den "kreativen Überfluss" und die Musical-Ambitionen kritisiert.

Fazit: Wem wird die Netflix-Fantasy Guillermo Del Toros Pinocchio gefallen?

Nichtsdestotrotz wird der Film den allermeisten Zuschauer:innen und Del Toro-Fans im Besonderen gut gefallen. Vor allem Anhänger:innen seines Meisterwerks Pans Labyrinth und Liebhaber:innen düsterer Fantasy-Animation wie Tim Burton's Corpse Bride oder Coraline kommen auf ihre Kosten.

Was haltet ihr von Guillermo Del Toros Pinocchio?