James Camerons Lieblings-Actionfilm ist auch sein liebster Weihnachtsfilm

Aktuell läuft das Sci-Fi-Epos Avatar 3 im Kino, doch wenn es um James Camerons Lieblings-Actionfilm geht, setzt der Regisseur auf einen knallharten Klassiker aus den 80ern.

Hollywood-Regisseur James Cameron war vor wenigen Tagen zu Gast in der Late Show with Stephen Colbert und stellte sich einer Reihe von Fragen. Unter anderem auch, was sein Lieblings-Actionfilm sei. Die Antwort kam prompt: Stirb langsam. Dabei nannte er auch gleich drei gute Gründe, warum der Kultfilm von 1988 mit Bruce Willis der beste sei.

Drei Gründe, aus denen James Cameron den Action-Klassiker Stirb Langsam liebt

Colbert stellte in dem Interview eine bunte Mischung an verschiedenen Fragen, wie nach dem Lieblings-Sandwich oder dem gefährlichsten Tier. Ernsthafter wurde es, als er wissen wollte, was wohl nach dem Tod passiere. Cameron gab eine umfangreiche Erklärung, dass wir zu Lebzeiten unsere Spuren in anderen Menschen hinterlassen somit niemals sterben.

Doch das war nicht die größte Frage des Abends, denn danach wollte Colbert noch wissen, welches Camerons Lieblings-Actionfilm ist. Anders als bei der Sandwich-Frage, musste er hier nicht lange überlegen: Stirb langsam. Dabei nannte er noch drei Gründe und beantwortete gleichzeitig die ewige "Ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm?"-Frage:

Er hat die besten Oneliner, den besten Tod eines Bösewichts und er ist der beste Weihnachtsfilm.

Passend dazu wird Stirb Langsam auch bei uns an Heiligabend wieder ausgestrahlt. RTL Zwei zeigt den unterhaltsamen Kultfilm zur Primetime um 20:15 Uhr.

James Cameron präsentiert Avatar 3 im Kino

Bei Camerons Promo-Tour geht es natürlich nicht um Stirb Langsam, sondern um sein neustes Sci-Fi-Werk Avatar 3: Fire and Ash. Auch Moviepilot führte ein Interview mit dem Regisseur. Dort antwortete der Regisseur ausführlich auf Fragen, die sich um die Zukunft des Filmemachens drehten, unter anderem auch, wie er zum Einsatz von KI steht.

Dabei betonte Cameron, dass er in seinen Filmen technisch so ziemlich alles erreicht habe. Im dritten Film der Avatar-Reihe gehe es vor allem um die Emotionen und die Konflikte. "Nur so kann man sich noch stärker darauf einlassen und will wirklich wissen, was als Nächstes passiert."