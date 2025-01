Jason Momoa wird zu einem der härtesten DC-Helden – aber kaum jemand erinnert sich, dass dieser schon in Live-Action zu sehen war

Aquaman-Star Jason Momoa übernimmt im neuen DC-Universum die Rolle des Kopfgeldjägers Lobo. Es ist aber nicht der erste Live-Action-Auftritt der Comic-Figur.

Seit wenigen Tagen steht nun endlich fest: Jason Momoa wird auch Teil des neuen, von James Gunn und Peter Safran begründeten DC-Universums sein. Allerdings ist er nicht mehr als Aquaman zu sehen, sondern als intergalaktischer Kopfgeldjäger Lobo. Damit wird der exzentrische Comic-Charakter 2026 in Supergirl: Woman of Tomorrow erstmals auf der großen Leinwand zu sehen sein. Dabei handelt es sich nicht um den ersten Live-Action-Auftritt der Figur.

Vor Jason Momoa: Lobo war in einer DC-Serie zu sehen, an die sich kaum jemand erinnert

Anfang der 2010er Jahre sollte der 1983 von Roger Slifer und Keith Giffen kreierte Charakter aus den DC-Comics eine Realfilm-Umsetzung erhalten, für die sogar Dwayne "The Rock" Johnson im Gespräch war. Diese Pläne scheiterten jedoch und er wandte sich stattdessen einem anderen DC-Charakter zu: Black Adam.

Im Jahr 2019 war es dann endlich so weit. Der sprücheklopfende Kopfgeldjäger vom Planeten Czarnia, der dank regenerativer Kräfte nahezu unsterblich ist und seine gesamte Spezies (aus Spaß!) auslöschte, feierte tatsächlich seinen ersten Live-Action-Auftritt. Und zwar in der Serie Krypton.

Falls ihr euch nicht an Krypton erinnert, seid ihr nicht allein. Das Superman-Prequel über die Abenteuer von Kal-Els Großvater Seg-El fand seinerzeit wenig Anklang beim Publikum und wurde nach zwei Staffeln vom Sender SYFY wieder eingestellt. Nur wer bis Staffel 2 dranblieb, bekam Lobo zu sehen.

Insgesamt vier Folgen lang war Schauspieler Emmett J. Scanlan als Lobo zu sehen. Seine junge Version des Charakters ließ zwar die Muskelberge des DC-Antihelden vermissen, bestach jedoch durch dessen typischen selbstverliebten (Wahn-)Witz und einen überraschend starken irischen Akzent. Das kam bei den Senderverantwortlichen so gut an, dass sie sogar eine Spin-off-Serie mit Lobo entwickeln ließen, die nach der Krypton-Absetzung jedoch wieder verworfen wurde.

Superman: Legacy bringt das neue DC-Universum am 10. Juli 2025 ins Kino, Supergirl: Woman of Tomorrow und damit Jason Momoas erster Auftritt als Lobo folgt knapp ein Jahr später am 25. Juni 2026.