Jason Momoa gelingt, woran Dwayne Johnson scheiterte: Er spielt einen der härtesten Superhelden von DC

Jason Momoa wird den Kopfgeldjäger Lobo spielen. Damit kehrt der frühere Aquaman-Star ins DC-Universum zurück – und schafft, was Dwayne Johnson nicht gelang.

"Wenn sie mich jemals anrufen und mich bitten, [Lobo] zu spielen, oder mich zum Vorsprechen bitten, bin ich dabei."

Das erklärte Jason Momoa 2023 in einem Interview . Noch während er seinen zweiten Aquaman-Film bewarb, schielte er auf eine andere DC-Rolle. Ein Jahr später ist sein Traum wahr geworden. In einem Instagram-Post bestätigte Momoa gestern:

Sie haben angerufen.

Jason Momoa spielt Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow

Momoa kriegt (zunächst) nicht seinen eigenen Lobo-Film, sondern wird den exzentrischen Kopfgeldjäger im kommenden Abenteuer Supergirl: Woman of Tomorrow spielen. Die für 2026 geplante Comic-Verfilmung gehört zum neuen DC-Universum (DCU), das von James Gunn und Peter Safran erschaffen wird. Damit wechselt Momoa direkt vom beendeten DCEU, wo er Aquaman verkörperte, in den Reboot.



Hier ist Jason Momoas Instagram-Post:

Das ist über den Supergirl-Film bekannt:

Milly Alcock, die in House of the Dragon die junge Rhaenyra Targaryen spielte, übernimmt die Rolle von Kara Zor-El a.k.a. Supergirl.

Regie führt Craig Gillespie, der sich bisher in unterschiedlichsten Genres versucht hat, darunter Horror (das Fright Night-Remake), Krimikomödie (Cruella) und Biopics (I, Tonya). Supergirl wird sein erster Superheldenfilm.

Die Schauspielerin und Theaterautorin Ana Nogueira hat das Drehbuch verfasst.

Der Dreh beginnt laut Deadline im Januar 2025.

Schon Dwayne Johnson wollte den Alien-Kopfgeldjäger spielen

Lobo wurde 1983 von Roger Slifer und Keith Giffen kreiert, ursprünglich als Bösewicht. In den 90ern erlebte das Alien ein Comeback als Parodie von Marvels Wolverine. Der letzte Bewohner von Czarnia (er hat alle anderen aus Spaß getötet) besitzt übernatürliche Kräfte und verdingt sich als Space-Kopfgeldjäger, oft auf einem Motorrad und begleitet von der Alien-Bulldogge Dawg.

Momoa ist nicht der erste Hollywood-Star, der von einer Lobo-Verfilmung träumt. Anfang der 2010er Jahre war Dwayne "The Rock" Johnson im Gespräch für eine Adaption fürs Kino, bevor er das Projekt 2013 für gescheitert erklärte. Danach wandte sich Johnson einem anderen DC-Antihelden zu: Black Adam.

Lobo kommt in der Comic-Handlung nicht vor

Die Synopsis von Supergirl: Woman of Tomorrow, der auf einer Comic-Reihe von Tom King und Bilquis Evely basiert, lautet bislang:

Kara reist quer durch die Galaxie, um ihren 21. Geburtstag mit Krypto dem Superhund zu feiern. Auf ihrem Weg trifft sie eine junge Frau namens Ruthye und begibt sich auf eine mörderische Suche nach Rache.

Eve Ridley (3 Body Problem) spielt Ruthye, während Matthias Schoenaerts (Der Geschmack von Rost und Knochen) als Bösewicht Krem besetzt wurde. Kopfgeldjäger Lobo kommt in der Comic-Story nicht vor, allerdings war er Teil des originalen Pitches von Tom King, wie ein Artikel von Comic Book von Anfang 2023 verrät.



Laut King sollte die Story der des Westerns True Grit ähneln, mit Lobo in der Rolle analog zum heruntergekommenen Westerner Rooster Cogburn und Supergirl als junge Auftraggeberin auf dem Rachepfad. Ob der Kinofilm den originalen Entwürfen folgen wird, ist aber nicht bekannt. Die Präsenz von Ruthye, deren Rachegeschichte im Comic erzählt wird, macht es unwahrscheinlich.

Superman: Legacy bringt das neue DC-Universum am 10. Juli 2025 ins Kino, Supergirl: Woman of Tomorrow folgt knapp ein Jahr später am 25. Juni 2026.