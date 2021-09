Jason Momoas neuer Aquaman-Anzug macht ihn zu Unterwasser-Batman – hat aber einen wichtigen Grund

Im kommenden Aquaman-Sequel trägt Jason Momoas DC-Held ein neues Kostüm, das jetzt enthüllt wurde. Hinter dem deutlich trostloseren Look steckt eine wichtige Funktion.

Der erste Aquaman-Film war ein angenehm abgedrehter Ausreißer im bis dahin meist sehr düsteren DC-Universum. Zwischen den ansonsten entweder traurig oder grimmig dreinblickenden Helden fackelte James Wan ein knallbuntes, trashig angehauchtes Spektakel ab, das sich auch im golden strahlenden Anzug von Jason Momoas Held widerspiegelte.

Die kommende Aquaman-Fortsetzung wird zumindest in dieser Hinsicht einen deutlichen Farbwechsel mit sich bringen. Wie jetzt enthüllt wurde, trägt Jason Momoa in Aquaman 2 ein neues Kostüm. Der veränderte Look hat aber einen bestimmten Grund.

Neues Aquaman-Kostüm bringt dem DC-Held einen Tarnanzug

Der neue Aquaman-Anzug kommt in einem deutlich dunkleren Blau daher und erinnert eher an die dunklen Kostüme von Batman oder den schwarzen Superman-Anzug aus dem Synder-Cut von Justice League. Auf dem zweiten Bild von Jason Momoas Instagram-Post seht ihr den neuen Aquaman-Anzug:

Auch James Wan teilte den neuen Anzug auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu, dass das neue Kostüm ein spezieller Tarnanzug ist, durch den Arthur Curry unter Wasser mit seiner Umgebung verschmelzen kann. Wan und sein Drehbuchautor David Leslie Johnson sollen von dem blauen Aquaman-Anzug aus den 80ern dazu inspiriert worden sein.

Wie unter anderem Comic Book erklärt, feierte der blaue Aquaman-Anzug seine Premiere in der Comic-Miniserie von 1986. Darin leben Arthur und Mera glücklich in Florida, bevor sie wegen einem Konflikt nach Atlantis zurückkehren müssen. In der Vorlage signalisierte der veränderte Anzug die neue Situation von Aquaman und ermöglichte es ihm gleichzeitig, dass er sich unter Wasser tarnen konnte. Unter Fans erreichte der blaue Aquaman-Anzug damals Kultstatus.

© DC Comics Der blaue Aquaman-Anzug in der Comic-Miniserie

Bis wir den neuen Anzug dann komplett in Action sehen, dauert es noch eine Weile. Aktuell soll Aquaman 2 am 15. Dezember 2022 in die deutschen Kinos kommen.

