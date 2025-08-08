Jeder Thriller-Fan muss sich den Starttermin merken: Regie-Ikone dreht neuen Film für Netflix und hier ist das erste Bild

Nach acht Jahren kehrt Kathryn Bigelow auf den Regiestuhl zurück: Die Oscarpreisträgerin drehte für Netflix einen neuen Thriller, zu dem es jetzt ein erstes Bild gibt.

Wenn Kathryn Bigelow einen Film dreht, dürfen wir uns auf besonders spannende Kost freuen. Das bewies die Regisseurin allein schon bei ihren letzten drei Arbeiten Tödliches Kommando – The Hurt Locker (wofür sie zwei Oscars gewann), Zero Dark Thirty und Detroit.

Letzterer Film ist mittlerweile aber tatsächlich schon lange acht Jahre her, weshalb die Vorfreude unter Bigelows Fans auf ihr neues Werk umso größer ausfallen dürfte. Nachdem vor etwa zwei Monaten bereits das erste Poster zu A House of Dynamite die Runde machte, gibt es nun endlich auch das erste offizielle Bild zu dem Thriller.

Netflix-Thriller A House of Dynamite läuft in Echtzeit ab: Diese Stars sind dabei

Für ihr Regie-Comeback hat sich Bigelow einen namhaften Cast vor die Linse geholt: Idris Elba (Luther), Rebecca Ferguson (Dune), Jared Harris (Chernobyl), Greta Lee (Past Lives), Gabriel Basso (The Night Agent), Jason Clarke (Oppenheimer), Anthony Ramos (In the Heights) und Willa Fitzgerald (Strange Darling) sind u.a. mit von der Partie.

Das erste Bild zu A House of Dynamite gewährt uns einen Blick auf Hauptdarstellerin Ferguson als US-Regierungsagentin Olivia Walker:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dem Thriller droht den USA ein Raketenangriff, woraufhin sich die Mitarbeiter:innen des Weißen Hauses unter Zeitdruck beratschlagen müssen, wie sie darauf reagieren sollen. Die Ereignisse des Films werden dabei in Echtzeit erzählt, weshalb wir uns vermutlich auf 112 äußerst spannende Minuten Laufzeit gefasst machen dürfen.

Das Drehbuch zu A House of Dynamite steuerte Noah Oppenheim (Zero Day) bei.

Wann startet Kathryn Bigelows A House of Dynamite bei Netflix?

Ab dem 24. Oktober 2025 wird der Film bei Netflix zum Streamen verfügbar sein. Um eventuell auch beim kommenden Oscar-Rennen 2026 mitmischen zu können, soll A House of Dynamite zuvor außerdem in ausgewählten Kinos laufen.