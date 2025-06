Jeder Thriller-Fan muss sich den Netflix-Termin merken: Eine der größten Regie-Ikonen kehrt endlich mit neuem Film zurück

Vor 8 Jahren ist der letzte Film von Meisterregisseurin Kathryn Bigelow erschienen. Dieses Jahr meldet sie sich bei Netflix endlich mit einem neuen Thriller zurück. Jetzt steht das Startdatum fest.

Seit Jahrzehnten gehört Kathryn Bigelow zu den besten Regisseurinnen im Filmgeschäft. Mit Werken wie Tödliches Kommando - The Hurt Locker, das 2010 mit dem Oscar als Bester Film ausgezeichnet wurde, Zero Dark Thirty und zuletzt Detroit wurde ihr Schaffen zudem politisch aufgeladener.

Nach ihrem letzten Spielfilm von 2017 steht jetzt endlich ein neuer Bigelow-Thriller bei Netflix in den Startlöchern. Der Streamer hat gerade das Release-Datum von A House of Dynamite verkündet, der wieder brisante Spannung verspricht.

Neuer Kathryn Bigelow-Thriller kommt im Oktober zu Netflix

Wie Netflix gerade in einer Pressemitteilung verkündet hat, streamt Bigelows neuer Film A House of Dynamite ab dem 24. Oktober 2025 bei dem Anbieter in der Flatrate. Kurz davor soll der Thriller auch in ausgewählten Kinos zu sehen sein. Damit will der Streamer den Film auch für Preisverleihungen wie die kommenden Oscars ins Rennen bringen.

In A House of Dynamite müssen sich Mitarbeiter des Weißen Hauses mit einem bevorstehenden Raketenangriff auf Amerika auseinandersetzen und klären, wer dafür verantwortlich ist und wie die Reaktion ausfallen soll. Die Handlung des Films wird dabei in Echtzeit ablaufen.

Hier seht ihr noch das erste Poster zu A House of Dynamite:

Im neuen Film von Kathryn Bigelow spielen Stars wie Idris Elba (Luther), Rebecca Ferguson (Dune), Anthony Ramos (In the Heights), Greta Lee (Past Lives) und Jared Harris (Chernobyl) mit. Für das Drehbuch war Zero Day-Autor Noah Oppenheim verantwortlich.

