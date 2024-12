Jenna Ortega hat eine Sache vom Wednesday-Set gestohlen und den Grund wird jeder Fan verstehen

Jenna Ortega hat mit Wednesday mächtig Eindruck hinterlassen. Als Erinnerung an diese Zeit hat sie sich ein kleines Souvenir vom Set gegönnt.

Immer wieder werden Requisiten nach dem Dreh vom Set entwendet oder man “vergisst” sie zurückzugeben. Oftmals kommen die Stars damit durch, wenn der Film oder die Serie zu Ende gedreht ist und die Requisite nicht mehr gebraucht wird. Jenna Ortega hat sich vor wenigen Jahren in diese Parade der stehlenden Stars eingereiht, als sie einen eher kleinen Gegenstand vom Set von Wednesday mitgenommen hat.

Jenna Ortega hat eine Zeichnung vom Wednesday-Monster mitgehen lassen

Im August 2024 hat Jenna Ortega an einem Puppy Interview von BuzzFeed teilgenommen. Bei diesen sitzen die Stars auf dem Boden und beantworten Fragen, während ein Haufen Hundewelpen um sie herum toben. Dabei kam die Sprache auch darauf, dass sie vom Set von Wednesday eine von vielen Zeichnungen des Monsters mitgenommen hat.

Bei Wednesday habe ich ein Poster des Monsters geklaut. Es gab da einen Charakter, der ein Kunstatelier hatte. Er hatte alle diese Skizzen des Hauptmonsters, also habe ich eine davon behalten und in einen schönen kleinen Rahmen gesteckt.

Eine von vielen Skizzen dürfte die Produktion der Serie durchaus verkraften können, zumal das Monster der ersten Staffel bekannterweise besiegt wurde. Dass Jenna die Zeichnung zusätzlich eingerahmt hat, wird sie dagegen immer wieder an ihre Rolle und die Zeit am Set erinnern. In dem Interview gab sie allerdings zu, dass sie noch viel lieber etwas anderes mitgenommen hätte.

Ich habe gestern tatsächlich darüber gesprochen, aber ich war so enttäuscht, dass ich keines der Handbücher für kürzlich Verstorbene mitgenommen habe, einfach weil es echte Bücher sind und man sie durchblättert und Grafiken und Regeln und einfach nur lächerliches Zeug findet. Das Requisitenteam hat das total gerockt, weil sie tatsächlich lesbar waren.

Hier könnt ihr euch das Interview von Buzzfeed mit Ortegas Geständnis anschauen:

Jenna Ortega kehrt in Wednesday Staffel 2 zurück

Irgendwie verständlich, dass Jenna gerne eines dieser Bücher zu Hause hätte. Sie scheint sehr angetan von dem, was das Requisitenteam zustande gebracht hat und wie viel Liebe zum Detail darin steckt. Vielleicht gibt es ja bei Staffel 2 erneut die Möglichkeit, wertvolle Erinnerungen vom Set zu entwenden. Wann die 2. Staffel erscheinen wird, ist noch unklar, jedoch erwarten wir einen Start im Jahr 2025. Passend wäre der Herbst, um die Halloween-Zeit.