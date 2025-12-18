Jennifer Lawrence stand bei einer Hunger Games-Szene unter Drogen: "Habe halluziniert"

Jennifer Lawrence konnte sich schon früh in ihrer Karriere durch ihre offene und überraschend ehrliche Art in Interviews einer großen Beliebtheit erfreuen. Nun erzählt der Tribute von Panem-Star wie sie einmal am Set zu halluzinieren begann.

Die vier Die Tribute von Panem-Filme rund um Katniss Everdeen und ihrer Rebellion gegen das Kapitol in Panem, einer dystopischen Vision von den USA, haben Jennifer Lawrence endgültig auf der Hollywood-Landkarte platziert. Bis heute wird ihre Verkörperung des Spotttölpels von Fans gefeiert und dementsprechend groß war die Freude bei der Bekanntgabe, dass sie im kommenden Spin-Off mitspielen wird. In einem Interview hat Lawrence nun eine verrückte Anekdote vom Set des zweiten Teils bekanntgegeben.

Bei dieser Szene in Die Tribute von Panem stand Jennifer Lawrence unter Drogen

Im Variety Actors on Actors Gespräch mit Leonardo DiCaprio hat die Schauspielerin von ihrem Drogentrip am Set von Die Tribute von Panem - Catching Fire erzählt. In einer Tanzszene mit Philip Seymour Hoffman nahm sie am Morgen versehentlich eine Schlafmitteltablette und begann daraufhin zu halluzinieren.

Die Tablette wirkte sich neben den Halluzinationen auch besonders auf ihr Erinnerungsvermögen aus, was zu einer genervten Schauspielkollegin am Set führte:



Elizabeth Banks war wirklich genervt von mir. Vielleicht wusste sie nicht, dass ich Ambien genommen hatte. Und ich fragte den Regisseur immer wieder: 'Moment, was bedeutet das? Moment, und was bedeutet das? Und was bedeutet das?' Und sie lachte sich nur kaputt und meinte: 'Na gut! Reden wir einfach weiter darüber.'



Wann geht es mit weiter mit den Panem-Filmen?

Als Nächstes wird die Geschichte von Haymitch bei den 50. Hungerspielen in Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping. Der Film wird hierzulande am 19. November 2026 in den deutschen Kinos starten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

