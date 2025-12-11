Gigantische Enthüllung bei neuem Hunger Games-Film: Die 2 größten Stars der Reihe kommen zurück

Hunger Games-Fans dürfen frohlocken: Im neusten Tribute von Panem-Film wird es ein Wiedersehen mit den damaligen Hauptfiguren geben, denn Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson kehren zurück.

Der sechste Hunger Games-Film Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping hat erst vor drei Wochen seinen fantastischen ersten Trailer veröffentlicht und actionreich die Vorfreude zum Sci-Fi-Prequel geschürt. Nun wartet der neue Film mit der nächsten freudigen Botschaft auf: Obwohl er lange vor Katniss' erstem Abenteuer spielt, werden die Originalstars Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson in ihren alten Rollen zurückkehren.



Zurückgerufene Tribute von Panem-Stars: Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson werden wieder zu Katniss und Peeta

Der neue Tribute von Panem-Film Sunrise on the Reaping reist als Vorgeschichte 24 Jahre in die Zeit vor Katniss' ersten Hunger Games zurück: zu den 50. Hungerspielen. In diesem Jahr wird Haymitch Abernathy als Tribut für den tödlichen Wettbewerb einberufen. Nach Woody Harrelson spielt jetzt Joseph Zada (Solange wir lügen) die verjüngte Hauptfigur.

Allerdings bringt das vom Kapitol veranstaltete zweite "Jubel-Jubiläum" besondere Regeln mit: Statt zwei jugendlichen Tributen aus jedem der zwölf Distrikte, müssen nun vier antreten, was bedeutet, dass Haymitch sich gegen die Übermacht von 48 Konkurrent:innen durchsetzen muss.

Wie Deadline berichtete, ist der Zeitsprung zurück in Panems Geschichte aber kein Grund, uns nicht auf ein Wiedersehen mit den ursprünglichen Stars freuen dürfen. Das Branchenblatt bestätigte jetzt nämlich die schon länger kursierende Hoffnung eines Wiedersehens mit Katniss und Peeta. Die Stars Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson sind wieder dabei.

Schaut hier den Trailer zum neuen Hunger Games-Film:

Sowohl Jennifer Lawrence als auch Josh Hutcherson sind mit Die My Love und Five Nights at Freddy's 2 gerade im Kino zu sehen, hatten in der Vergangenheit aber betont, dass sie liebend gern in ihre Hunger Games-Rollen zurückkehren würden, die sie einst berühmt gemacht hatten. Sie sind außerdem nicht die einzigen: bis zu 14 bekannte Tribute von Panem-Charaktere könnten wir erneut treffen. Viele berühmte Figuren wurden bereits in verjüngten Versionen besetzt.

Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping ist Francis Lawrences fünfter Hunger Games-Film und startet am 19. November 2026 in den deutschen Kinos. Die große Frage ist nun aber natürlich, wir Peeta und Katniss wiedersehen können, wenn sie zur Zeit von Haymitchs Hungerspielen noch gar nicht geboren waren ...



Wie können Katniss und Peeta im neuen Hunger Games-Film zurückkehren?

Um zu verstehen, wie die Rückkehr von Katniss und Peeta möglich ist, muss man die letztes Jahr erschienene Buchvorlage von Suzanne Collins gelesen haben: Tribute von Panem L. Der Tag bricht an *. Für alle anderen folgen ab hier Spoiler für den verheerend schönen Roman. Also überlegt euch gut, ob ihr weiterlesen wollt.

Am Ende von Haymitchs dramatischen Hungerspielen springt die Erzählung in der Zeit voraus: zu der Epoche, die wir bereits am Ende von Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 erlebt haben. Nach Katniss' erfolgreicher Rebellion gegen das Kapitol lebt sie mit Peeta und Haymitch in der idyllischen Natur des ehemaligen Distrikts 12 und lässt sich für ein "Gedenkbuch" von Haymitchs Hungerspielen erzählen.

Ob auch der erwachsene Haymitch, den Woody Harrelson in vier Tribute von Panem-Filmen verkörperte, zurückkehrt, ist noch nicht bestätigt. Da die Buchszene ihn jedoch als wichtigen Teil von Katniss' und Peetas Familie zeigt und seinen Leidensweg so auf einer hoffnungsvolleren Note enden lässt, ist unwahrscheinlich, dass Sunrise on the Reaping den Darsteller nicht ebenfalls erneut vor die Kamera holt.

