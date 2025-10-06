Jennifer Lawrence und Robert Pattinson fallen wie Tiere übereinander her: Erster Trailer zum Extremfilm Die My Love

Bald sind Jennifer Lawrence und Robert Pattinson in einem extrem intensiven Psycho-Trip zu sehen. Zum extremen Drama Die My Love gibt es jetzt den ersten Trailer.

Jennifer Lawrence kann auf eine vielseitige Filmografie zurückblicken: Heldenhafte Auftritte in der Tribute von Panem-Reihe, versauter Spaß mit No Hard Feelings und ein Sci-Fi-Film, den sie bereut. Bald erscheint allerdings komplettes Kontrastprogramm mit Robert Pattinson im Kino: Dank des extremen Psycho-Trips Die My Love, dessen erster Trailer jetzt veröffentlicht wurde.

Schaut hier den ersten Trailer zu Die My Love:

Die My Love - Trailer (English) HD

Jennifer Lawrence und Robert Pattinson werden auf der Leinwand zu Tieren

Die Geschichte von Die My Love dreht sich um das Paar Grace (Lawrence) und Jackson (Robert Pattinson), die von New York City aufs Land ziehen. Als junge Eltern genießen sie zunächst die Ruhe. Doch mehr und mehr wird Grace von einem Strudel an inneren und äußeren Problemen in die Tiefe gezogen – einer Depression nach der Geburt ihres Kindes, Probleme als Schriftstellerin, die ungewohnte Stille und unbefriedigte Gelüste münden schließlich in einer Psychose.

Der lange Trailer deutet es nur an, aber im Laufe des Films fallen Pattinson und Lawrence wie Tiere übereinander her. Wir konnten Die My Love bereits beim Filmfestival in Cannes sehen und waren von Lawrence' Verwandlung sehr beeindruckt.

Die My Love basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ariana Harwicz, der auf Deutsch Stirb doch, Liebling heißt. Regie bei der Adaption führte Lynne Ramsay, die schon mit aufwühlenden Filmen wie We Need to Talk About Kevin und Ratcatcher für Aufsehen gesorgt hat.

Wann erscheint Die My Love im Kino?

Die My Love erscheint am 13. November 2025 in den deutschen Kinos. Neben Pattinson und Lawrence sind unter anderem Sissy Spacek (Carrie) und Nick Nolte (Hotel Ruanda) vor der Kamera zu sehen.

