Jennifer Lawrence & Robert Pattinson fallen wie Tiere übereinander her: Den ersten Clip ihres neuen Films müsst ihr sehen, um ihn zu glauben

Im neuen Film der großartigen Regisseurin Lynne Ramsay spielen Jennifer Lawrence und Robert Pattinson erstmals zusammen die Hauptrollen. Jetzt könnt ihr einen ersten Clip schauen, der mindestens speziell ist.

Die wenigsten Fans von Jennifer Lawrence dürften damit gerechnet haben, dass die Hunger Games-Darstellerin in ihrem neuen Film wie ein Tier durchs Gras kriecht, um sich mit dem ebenso animalischen Robert Pattinson zu vergnügen.

Genau das passiert aber wirklich im neuen Film von Meisterregisseurin Lynne Ramsay, der in Kürze Weltpremiere bei den 78. Filmfestspielen in Cannes feiert. Den ersten Clip daraus mit der beschriebenen Szene könnt ihr jetzt schon hier schauen:

Die, My Love - Clip (English) HD

Erster gemeinsamer Film von Jennifer Lawrence und Robert Pattinson klingt nach düsterem Thriller-Drama

In Die, My Love spielt Lawrence eine Frau in der amerikanischen Provinz, die nach der Geburt ihres ersten Sohnes langsam an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt. So wirkt es vor allem auf ihr Umfeld, das die junge Mutter zwischen Mordfantasien und dem Terror des Begehrens als Gefahr sieht. Welche Rolle Robert Pattinson in der Story genau einnimmt, ist noch nicht klar.

Bei Lynne Ramsay darf man sich jedenfalls auf alles außer konventionelle Filmunterhaltung einstellen. Die schottische Regisseurin stieß mit ihren letzten Werken wie We Need to Talk About Kevin und A Beautiful Day immer wieder vor den Kopf und lieferte provokante, künstlerisch hypnotisierende Filmkunst ab, über die sich nach dem Schauen noch lange diskutieren ließ. Dem ersten Clip zufolge wird sich dieser Effekt bei Die, My Love wiederholen.

Wann startet Die, My Love im Kino?

Der neue Film von Ramsay hat noch keinen deutschen Kinostart. In Cannes soll derzeit ein Verleih für den Vertrieb gesichert werden. Einen ersten Eindruck zu Die, My Love liefert euch bald Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke, die derzeit auf dem Filmfestival in Cannes unterwegs ist und fleißig Filme schaut.