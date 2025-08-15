Jennifer Lawrence wird 35: Ihr bester Film hat nichts mit Hunger Games und X-Men zu tun

Als Katniss Everdeen ist Jennifer Lawrence weltweit berühmt geworden. Heute feiert sie ihren 35. Geburtstag. Doch welcher ist der beste Film der US-amerikanischen Schauspielerin?

Wenige Stars haben einen dermaßen steilen Karriereaufstieg hingelegt wie Jennifer Lawrence. Kaum hatte sie in Hollywood einen Fuß in der Tür und erste kleine Nebenrollen in diversen Serien absolviert, folgte der Sprung auf die große Leinwand, wo 2010 ihr Durchbruch erfolgte: Für das düstere Coming-of-Age-Drama Winter's Bone wurde Lawrence für den Oscar als Beste Hauptdarstellerin nominiert.

Drei weitere Nominierungen und ein Gewinn folgten in den vergangenen Jahren – sowie Engagements in großen Franchises wie X-Men und Hunger Games. Als Mystique eroberte sie das Marvel-Universum. In der Rolle von Katniss Everdeen stürzte sie das Kapitol im dystopischen Panem. Doch welcher ist der beste Film mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle? Das haben wir anlässlich ihres 35. Geburtstags herausgefunden.

Welcher ist der beste Film mit Jennifer Lawrence?

Zwei Jahre nach Winter's Bone hatte Lawrence nicht nur ihren ersten X-Men- und Hunger Games-Film in der Tasche: Nach der Premiere beim Filmfestival in Toronto war die Kritik komplett von ihrer Performance in Silver Linings verzaubert. Das berührende RomCom-Drama bescherte Lawrence ihre zweite Oscarnominierung und schließlich den Gewinn des Goldjungen – und das als zweitjüngste Schauspielerin in der Geschichte.

Auch die Moviepilot-Community ist der mitreißenden Verfilmung des gleichnamigen Romans von Matthew Quick komplett verfallen und vergibt im Durchschnitt 7,4 von 10 Punkten bei knapp 15.000 Bewertungen. Kein anderer Film mit Lawrence in der Hauptrolle reicht an diesen Wert heran. Nur, wenn wir auch die Nebenrollen zählen, schafft es X-Men: Zukunft ist Vergangenheit mit 7,6 von 10 Punkten auf Platz 1.

Hier könnt ihr den Trailer zu Silver Linings schauen:

Silver Linings - Trailer (Deutsch) HD

In Silver Linings schlüpft Jennifer Lawrence in die Rolle der jungen Tiffany, die mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung kämpft. Im Verlauf des Films trifft sie auf Pat (Bradley Cooper), der aus einer psychiatrischen Klinik entlassen wurde, nachdem er den Liebhaber seiner Frau zusammengeschlagen hat. Impulsiv schmeißt er Bücher aus dem Fenster und kriegt Panik, sobald Steve Wonders My Cherie Amour läuft.

Entgegen aller Wahrscheinlichkeit formt sich zwischen Tiffany und Pat eine Freundschaft, in der bald auch romantische Gefühle eine Rolle spielen. Ab diesem Punkt balanciert der Film auf einem schmalen Grat zwischen Drama und Komödie, was den Stars einige Möglichkeiten gibt, ihr Können unter Beweis zu stellen, und ihre Figuren tiefgründig zu erforschen – inklusive sehr, sehr vieler herzzerreißender Szenen.

Nach dem Erfolg von Silver Linings hat Lawrence zwei weitere Male mit Regisseur David O. Russell zusammengearbeitet und zwei weitere Oscarnominierungen erhalten: American Hustle und Joy – Alles außer gewöhnlich. In beiden Filmen ist auch Bradley Cooper wieder an ihrer Seite zu sehen. Neben X-Men und Hunger Games zieht sich diese Verbindung als drittes prominentes Motiv durch ihre Filmografie.

Wo kann man Silver Linings mit Jennifer Lawrence schauen?

Wenn ihr neugierig auf den Film geworden seid oder ihn einfach mal wieder schauen wollt, könnt ihr das aktuell im Streaming-Abo bei Amazon Prime tun. Auch zum Kaufen und Leihen steht er bei den gängigen Diensten zur Verfügung. Darüber hinaus ist Silver Linings in Deutschland auf DVD und Blu-ray erschienen.