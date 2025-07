Extremer Psycho-Trip mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson hat jetzt deutschen Kinostart: Macht euch auf was gefasst!

Jennifer Lawrence und Robert Pattinson haben ihren ersten gemeinsamen Film gedreht. Jetzt steht endlich fest, wann wir das bereits kontrovers diskutierte Werk im Kino sehen werden.

Beide sind mit Jugendbuchverfilmungen weltberühmt geworden. Jetzt schließen sie sich in einer späteren Phase ihrer Karrieren zusammen, um ein grenzüberschreitendes Psycho-Drama auf die große Leinwand zu bringen: Jennifer Lawrence (Die Tribute von Panem) und Robert Pattinson (Twilight) sind die Stars von Die, My Love.

Wer das Filmjahr aufmerksam verfolgt hat, dürfte bereits das ein oder andere Mal über den Titel gestolpert sein. Nicht zuletzt handelt es sich um die jüngste Regiearbeit von Lynne Ramsay, die hinter Filmen wie We Need to Talk About Kevin und A Beautiful Day steckt. Mit Die, My Love war sie im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes vertreten.

Die, My Love mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson erhält deutschen Kinostart

Wie geht es nach der Cannes-Premiere weiter? Bei vielen Filmen, die auf dem Festival ihre Premiere feiern, müssen wir sehr lange warten, bis sie in Deutschland ins Kino kommen, wenn sie überhaupt ins Kino kommen. Mit Mubi hat Die, My Love jedoch hierzulande schon einen Verleih gefunden. Und der gibt jetzt den Kinostart bekannt.

Mubi bringt Die, Mye Love am 13. November 2025 in die deutschen Kinos. Damit bekommen wir den neuen Film von Lynne Ramsay nur wenige Tage nach dem US-Start zu sehen, der ebenfalls im November stattfindet. Auffällig an dem Datum ist die Nähe zur Award-Saison. Hier wird offenbar auf ein paar Oscar-Nominierungen spekuliert.

Schon der erste Clip zu Die, My Love ist ungewöhnlich:

Die, My Love - Clip (English) HD

Gerade für die Schauspielenden scheint Die, My Love eine Steilvorlage zu sein, um komplett aus sich herauszugehen. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich eine Frau, gespielt von Lawrence, die in der amerikanischen Provinz lebt und nach der Geburt ihres Sohnes an ihrem Verstand zu zweifeln beginnt – und es wird noch drastischer.

Ramsay umschreibt den Film mit folgenden Worten:

Im Kern dieser Geschichte geht es um die Komplexität der Liebe und welche Formen sie im Laufe der Zeit annehmen kann. Ich wollte den Film geerdet, menschlich, spontan und stellenweise auch humorvoll gestalten. Dabei ging es mir darum, unscheinbare Momente einzufangen, die dennoch eine tiefe Bedeutung tragen. Dieser Film ist für alle, die jemals in einer Beziehung waren – denn Verletzlichkeit birgt sowohl Schmerz als auch Schönheit.

Lynne Ramsay hat einen weiteren Film über Figuren gedreht, die man selten im Kino sieht

Schon in der Vergangenheit hat Ramsay komplexe Figuren untersucht, die sich keinesfalls leicht greifen lassen. Die, My Love scheint das nächste Werk in dieser Reihe zu sein, wenn Mordfantasien und animalische Begehren Überhand nehmen.

Neben Jennifer Lawrence und Robert Pattinson gehören u.a. LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah), Nick Nolte (Kap der Angst) und Sissy Spacek (Carrie) zum Cast des Films. Geschnitten wurde Die, My Love übrigens von dem deutschen Filmeditor Toni Froschhammer (Perfect Days). Die Geschichte geht auf den Roman Mátate, amor der argentinischen Schriftstellerin Ariana Harwicz zurück.