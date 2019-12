Jetzt auf Netflix: Einer der schlechtesten deutschen Actionfilme

Kennt ihr das deutsche Fast & Furious? Nein? Dann könnt ihr ab jetzt Autobahnraser auf Netflix nachholen. Der Actionfilm zählt zu den schlechtesten deutschen Filmen überhaupt.

Pünktlich zu Weihnachten bescherte Netflix am letzten Sonntag ohne Vorankündigung viele neue Serien und Filme. Natürlich bleiben die anderen Neuzugänge im Dezember davon unberührt. So könnt ihr zum Beispiel ab jetzt den deutschen Actionfilm Autobahnraser ansehen.

Der Film aus dem Jahr 2004 ist durchaus etwas Besonderes, da Action aus Deutschland eher selten ist. Bei Autobahnraser zeigt sich: wahrscheinlich aus gutem Grund. Denn der Streifen zählt zu den schlechtesten deutschen Actionfilmen.

Deutscher Action-Trash bei Netflix: Darum geht's bei Autobahnraser

Deutsche Autobahnen, keine Geschwindigkeitsbegrenzung, illegale Autorennen. Hört sich eigentlich zumindest in der Theorie vielversprechend an. Im Film entdeckt ein junger Polizist die Rennen, freundet sich dann aber selbst mit den Rasern an. Dann geht es auf die Jagd nach Autodieben.

Hört sich bekannt an? Kein Wunder, denn Autobahnraser bedient sich munter beim drei Jahre zuvor erschienenen ersten Teil von Fast & Furious. Das Ganze wird allerdings als Komödie aufgezogen - wie die Bewertungen der Moviepiloten beweisen, nicht sehr erfolgreich.

Autobahnraser steht bei einer durchschnittlichen Bewertung von 2,8 Punkten, 197 Moviepiloten zählen den Film sogar zu ihren Hass-Filmen. Im Ranking der schlechtesten Filme der 2000er erreichte die Action-Komödie Platz 5. Immerhin: Der Film ist so schlecht, dass er teilweise wieder Spaß macht. So vergibt Adventpuss sogar 5 Punkte.

Es ist schon ein Unding aber ein ganz lustiges bzw. kurzweiliges Unding, wie hier versucht wird, einen deutschen Pendant zu "Fast and Furious" zu drehen. Im Vergleich natürlich kläglich scheitert aber irgendwie dann doch ganz drollig ist, mit ihren Smarts und Polos

Dagegen steht die Kritik von Chucky89, der 0 Punkte an Autobahnraser vergibt und überhaupt keinen Spaß hatte.

Der Klassiker unter den Schrottfilmen im deutschsprachigen Raum. Einfach nur grausaum der Streifen, nach dem Motto: 'The Fast and the Furious war erfolgreich, dann machen wir jetzt das Ganze, nur mit schlechterer Handlung, miesen Schauspielern, miserablen Rennszenen.'

Autobahnraser ist ab jetzt bei Netflix verfügbar.

