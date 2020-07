Jetzt bei Amazon Prime: Alle 40 neuen Filme und Serien der Woche

Was gibt es Neues bei Amazon Prime Wir haben uns das Film- und Serienangebot in der Flatrate angeschaut und die Highlights rausgesucht. Außerdem: Die Übersicht mit Horror und mehr.

Bei findet ihr diese Woche eine gute Mischung aus Drama, Action, Horror und Komödie. Zac Efrons überaus erfolgreiche Zusammenarbeit mit Seth Rogen könnt ihr ab sofort streamen, Bad Neighbors passt perfekt zur Sommerstimmung am ersten Juli-Wochenende.



Horror-Highlight Halloween Haunt bei Amazon Prime

Außerdem dabei ist der kleine Horrorfilm Halloween Haunt von Scott Beck und Bryan Woods der letztes Jahr, natürlich zu Halloween, in Deutschland nur sehr kurz und längst nicht allen Städten in den Kinos lief. Ihr könnt also auf einen echten Geheimtipp zurückgreifen.

Horror, Action, Komödie: Die besten neuen Filme bei Amazon Prime

Halloween Haunt

Halloween Haunt - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es? Im Horrorthriller Halloween Haunt nimmt eine Gruppe Freunde an einer Geisterhaus-Simulation teil - und sieht sich bald einem Schrecken ausgesetzt, der ihnen viel zu real ist.

Im Horrorthriller Halloween Haunt nimmt eine Gruppe Freunde an einer Geisterhaus-Simulation teil - und sieht sich bald einem Schrecken ausgesetzt, der ihnen viel zu real ist. Moviepilot-Wertung: 5.6

Tomb Raider

Tomb Raider - Trailer 3 (Deutsch) HD

Worum geht es? Im Tomb-Raider-Reboot tritt Alicia Vikander in die Fußstapfen von Angelina Jolie und verkörpert Videospiel-Ikone Lara Croft in einem aufregenden Abenteuer auf einer mythischen Insel.

Im Tomb-Raider-Reboot tritt Alicia Vikander in die Fußstapfen von Angelina Jolie und verkörpert Videospiel-Ikone Lara Croft in einem aufregenden Abenteuer auf einer mythischen Insel. Moviepilot-Wertung: 6.1

Bad Neighbors

Bad Neighbors - Trailer 2 (Deutsch) HD

Worum geht es? In Nicholas Stollers Komödie Bad Neighbors stürzt Zac Efron als Mitglied einer Studentenverbindung das Leben des Familienvaters Seth Rogen und seiner Frau Rose Byrne ins Chaos.

In Nicholas Stollers Komödie Bad Neighbors stürzt Zac Efron als Mitglied einer Studentenverbindung das Leben des Familienvaters Seth Rogen und seiner Frau Rose Byrne ins Chaos. Moviepilot-Wertung: 6.0

Porträt einer jungen Frau in Flammen

Poträt Einer Jungen Frau in Flammen - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht es? Im französischen Drama Porträt einer jungen Frau in Flammen wird eine Malerin beauftragt, das Portät einer Frau anzufertigen, die sich nicht malen lassen will. Als Hausmädchen verkleidet verliebt sie sich in sie.

Im französischen Drama Porträt einer jungen Frau in Flammen wird eine Malerin beauftragt, das Portät einer Frau anzufertigen, die sich nicht malen lassen will. Als Hausmädchen verkleidet verliebt sie sich in sie. Moviepilot-Wertung: 7.0

Übersicht: Alle neuen Filme bei Amazon Prime

Alle neuen Serien bei Amazon Prime

Die besten Serien 2020 bei Amazon und Netflix

Wir sprechen im Podcast übert Better Call Saul, Tiger King, I Am Not Okay With This, The Good Place, The Last Dance, Unorthodox, Tales From the Loop, ZeroZeroZero, Zoey's Extraordinary Playlist, Years and Years, Mr. Robot, Little Fires Everywhere:

Von The Mandalorian über Elite bis zum Must-See-Geheimtipp Years and Years ist bei Netflix, Amazon & Co. für jeden Geschmack etwas dabei.



