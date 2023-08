Jetzt bei Amazon Prime: Die wohl beste Superhelden-Trilogie aller Zeiten, die über 2,4 Milliarden Dollar eingespielt hat

Im Amazon Prime-Abo könnt ihr ab sofort Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie streamen. Die extrem erfolgreiche Reihe ist für viele das beste Superhelden-Kino überhaupt.

Neben dem Erfolg des Marvel Cinematic Universe im Kino gibt es wohl kaum eine bedeutendere Superhelden-Trilogie als Christopher Nolans Dark Knight-Reihe. Die Batman-Filme mit Christian Bale als Bruce Wayne haben spätestens mit The Dark Knight und der legendären Heath Ledger-Performance als Joker Geschichte geschrieben.

Dark Knight-Trilogie wurde zum weltweiten Mega-Erfolg

Während Batman Begins als erster Film der, damals noch gar nicht auf drei Teile ausgelegten, Trilogie weltweit über 370 Millionen Dollar einspielte, ist der Hype um Nolans Superhelden-Vision mit dem Nachfolger explodiert.

The Dark Knight knackte dadurch weltweit die 1-Milliarden-Marke , was auch dem kontrovers diskutierten Abschluss der Reihe zugute kam. The Dark Knight Rises spielte weltweit ebenfalls über eine Milliarde Dollar an den Kinokassen ein. Damit bringt es die komplette Dark Knight-Trilogie auf ein stolzes globales Box Office von über 2,4 Milliarden Dollar.

Christopher Nolan will nie wieder zum Superhelden-Genre zurückkehren

Schon der dritte Film der Dark Knight-Trilogie war für Nolan mehr ein Kompromiss, um der dringenden Bitte des Studios nach einem weiteren Batman-Film nachzukommen. Im Gegenzug bekommt der Regisseur höhere finanzielle Mittel, um persönlichere Blockbuster wie Inception und Interstellar realisieren zu können.

In einem Interview zu seinem aktuellsten Film Oppenheimer über den Erfinder der Atombombe wurde Nolan auch gefragt, ob er jemals nochmal einen Superhelden-Film drehen wollen würde. Darauf antwortete er knapp und klar: "Nein."

Für Christopher Nolan ist das Kapitel Superhelden-Filme nach seiner Dark Knight-Trilogie also endgültig abgeschlossen. Was er nach Oppenheimer als Nächstes plant, steht noch nicht fest.

