Jetzt bei Amazon Prime: Ein extrem ungewöhnlicher Western, der zwei absolute Schauspiel-Götter gegeneinander antreten lässt

Viele Western glänzen mit berühmten Genre-Schauspielern wie Clint Eastwood oder John Wayne. In Duell am Missouri treffen allerdings die beiden Ikonen Marlon Brando und Jack Nicholson aufeinander. Noch dazu haben wir es hier mit einem äußerst ungewöhnlichen Western zu tun, der vieles anders macht.

Western-Tipp bei Amazon Prime: Darum geht's in dem Filmklassiker Duell am Missouri

Der Pferdedieb Tom Logan (Jack Nicholson) führt eine Bande Gesetzloser an und legt sich mit einem reichen Farmer an. Dabei wird der Dieb aber nicht als Bösewicht eingeführt, sondern gibt den Protagonisten des Films. Wir erfahren beispielsweise, wieso er diesen Karrierepfad eingeschlagen hat und was seine Beweggründe sind.

Auf Pferdediebstahl steht im Wilden Westen aber nun einmal der Strick. Darum dauert es nicht lange, bis der "Regulator" und Kopfgeldjäger Lee Clayton (Marlon Brando) auf den Gauner angesetzt wird. Der Kopfgeldjäger hat zwar jede Menge Marotten und wirkt in der rauen Gegend teilweise fehl am Platz, macht das aber durch seine eiskalte wie sadistische Art wieder wett.

Gibt's sonst in keinem Western: Marlon Brando liefert sich Psycho-Duell mit Jack Nicholson bei Amazon Prime



Der 1976 erschienene Film von Regielegende Arthur Penn (Bonnie und Clyde) klingt genau wie die Story-Prämisse wenig spektakulär. Outlaws gegen Gesetzeshüter oder Kopfgeldjäger haben wir schon in unzähligen Western gesehen. Aber dieser macht vieles anders. Hier ist nicht nur der Pferdedieb nahbar und nachvollziehbar, sondern wir bekommen es auch noch mit einem vielschichtigen Regulator zu tun.

Ein junger Jack Nicholson schadet nie, aber Marlon Brando spielt seine schillernde Rolle mit geradezu irrlichternder Brillanz. Der Fiesling ist nicht nur Ornithologe, sondern trägt gern auch mal Frauenklamotten und redet regelmäßig mit sich selbst. Wenn die beiden Figuren sich immer näher kommen, wird es natürlich richtig spannend – auch wenn Duell am Missouri im Hinblick auf Struktur und Tempo eher ungewöhnlich vorgeht.

Wenn ihr neugierig geworden seid, könnt ihr Duell am Missouri jetzt bei Amazon Prime im Abo schauen. Darüber hinaus steht der Film für wenige Tage noch kostenlos in der Arte-Mediathek als Stream zur Verfügung.

