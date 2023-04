Jetzt bei Amazon Prime: Horror-Tipp mit einem Kinderopfer-Gott und unfassbar bösem Finale

Aktuell könnt ihr bei Amazon Prime Video den Horror-Film Moloch streamen. Der schaurige Folk-Grusel aus Holland erschüttert mit einem absolut fiesen Twist.

Horror-Fans sollten ab und zu auch mal einen Blick abseits des Mainstreams wagen. Gerade im europäischen Genre-Kino gibt es immer einige Filmperlen zu entdecken, die in der Masse an Neuerscheinungen untergehen. Eine davon ist das niederländische Horror-Erstlingswerk Moloch von Regisseur Nico van den Brink aus dem vergangenen Jahr.

Der Horror-Film Moloch entführt auf einen gruseligen Trip in düstere Moore, okkulte Rituale und holländische Schauer-Legenden. Entdecken könnt ihr den Geheimtipp aktuell im Streaming-Abo von Amazon Prime Video.

Folk-Horror aus Holland: Moloch erweckt auf Amazon ein uraltes Grauen

Worum geht es überhaupt in Moloch? Der Film beginnt mit einem Zeitsprung ins Jahr 1991 und einem traumatischen Erlebnis für das kleine Mädchen Betriek. In einem Schrank kauernd muss sie mit anhören, wie ihre Großmutter brutal angegriffen wird. Als Blut von der Decke tropft, realisiert sie, was sich gerade Schreckliches zugetragen hat.

30 Jahre später ist Betriek (Sallie Harmsen) eine erwachsene Frau, die nach dem Tod ihres Mannes gemeinsam mit ihrer Tochter bei ihren Eltern in einem kleinen holländischen Dorf lebt. In unmittelbarer Entfernung befindet sich ein düsteres und nebelverhangenes Moor. In diesem macht ein Team von Archäologen eine grausame Entdeckung.

Splendid Geheimnisvolle Moorleichen

Die Leichen mehrerer Frauen werden im Moor ausgegraben. Einige von ihnen sind bereits Hunderte Jahre alt. Ihnen allen wurde die Kehle mit einem senkrechten Schnitt durchtrennt. Der Horror-Fund bringt mysteriöse Vorfälle mit sich. Anwohner werden von seltsamem Flüstern befallen und Betrieks Familie wird von einem Mann angegriffen, den eine seltsame Macht fremd steuert.

Während sich die Leichen stapeln, versucht Betriek herauszufinden, was um sie herum geschieht. Im Moor scheint eine uralte Macht erwacht zu sein. Und alles hängt mit der Legende einer Frau namens Feike und dem Kinderopfer-Gott Moloch zusammen.

Horror-Film Moloch: 99 Minuten Schauer münden in einem absolut fiesen Twist

Der niederländische Horror-Film lässt sich der Gattung des Folk-Horrors zuschreiben und verwebt existierende Mythen mit einer fiktiven Geschichte über okkulte Rituale und übernatürliche Schrecken. Moloch erfindet dabei das Genre-Rad nicht neu und bedient sich vertrauten Grusel-Elementen. Am ehesten ließe sich der Film mit Ari Asters Horror-Albtraum Hereditary - Das Vermächtnis vergleichen.

Splendid Ein Haus voller Geheimnisse

Eine langsame und naturalistisch angelegte Erzählweise trifft hierbei auf schaurige (Moor-)Atmosphäre, düstere Bildern sowie eine interessante von holländischen Sagen und Legenden inspirierte Mythologie. Laute Jumpscares und Schocks solltet ihr nicht erwarten.

Stattdessen fesselt Moloch über die 99 Minuten Laufzeit mit seinen enigmatischen Charakteren, zahlreichen Mysterien und der furchteinflößenden Düsternis. Das zentrale Rätsel baut sich dabei stetig auf und entlädt sich in einem nihilistischen und bösartigen Finale.

Anstatt die Auflösung jedoch mit dem Holzhammer zu präsentieren, belohnt Moloch am Ende aufmerksames Zuschauen mit einem cleveren sowie niederschmetternden Twist, der alle Fäden zusammenführt. Und spätestens die finale Einstellung des Films erschüttert bis ins Mark und lässt Moloch noch länger in euren Albträumen nachklingen.

