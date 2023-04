Bei Disney+: Sci-Fi-Horror-Film entfesselt Katastrophe schon nach 7 Minuten und von da an heißt es Atemnot und Herzrasen

Wenn ihr in letzter Zeit beim Streamen nicht genug Adrenalin ausgeschüttet habt, dann hat Disney+ mit einem genialen Science-Fiction-Horror-Trip den idealen Film für euch.

Kennt ihr diese Science-Fiction-Filme und Horror-Werke, die Handlung, Besetzung und Hintergrund erst lang und breit einführen, bevor die Geschichte richtig losgeht? So ein Film ist Underwater nicht. Regisseur William Eubank wirft euch stattdessen ohne Vorgeplänkel schon nach sieben Minuten in den Untergang und gönnt euch von da an keine Zeit mehr zum Durchatmen. Miterleben könnt ihr das aktuell bei Disney+ im Stream *.

Sci-Fi-Horrorfilm Underwater ist ein genialer Spannungs-Trip in bedrohlicher Tiefe

Worum geht's beim Sci-Fi-Horror von Underwater? Norah Price (Kristen Stewart) arbeitet im Jahr 2050 als Maschinenbau-Ingenieurin. Allerdings nicht irgendwo, sondern in der Tiefsee-Bohr- und Forschungs-Station Kepler 822 im Marianengraben, also in 11 Kilometer Tiefe im Ozean. Der Druck hier unten ist enorm und als ein Erdbeben die Anlage beschädigt, beginnt ein Überlebenskampf, der danach nicht mehr aufhört. Wasser dringt in Sturzbächen ein und nur eine Rettungskapsel bleibt als Ausweg.

Disney Kristen Stewart in Underwater

Underwater wählt dabei den spannenden Ansatz, uns die Charaktere im Vorbeigehen nahezubringen. Alles, was wir über die Figuren erfahren, kriegen wir im Strudel der Panik mit. Trotz (oder gerade wegen) dieser Extremsituation lernen wir sie gut kennen: Sei es nun Captain Lucien (Vincent Cassel), Biologin Emily (Jessica Henwick), Ingenieur Liam (John Gallagher Jr.) oder Kollege Rodrigo (Mamoudou Athie).



Die drückende Atmosphäre des düsteren Ozean-Schauplatzes überträgt sich gekonnt auf uns Zuschauende: Selbst wenn für kurze Zeit mal keine Action passiert, hängt die ständige Drohung der nächsten Katastrophe unaufhörlich in der Luft und lässt den eigenen Herzschlag nicht zur Ruhe kommen.

An Kristen Stewarts Seite dem Sci-Fi-Monster ins Auge sehen

Souveräne Bezugsfigur bleibt in diesem Sci-Fi-Abenteuer immer die von Kristen Stewart tough, aber nicht unnahbar gespielte Norah. In ihr als emotionalem Kern von Underwater laufen die wirtschaftlichen Interessen des futuristischen Arbeitgebers Tian Industries und die unmittelbar erlebten, persönlichen Opfer zusammen. Mit ihr müssen wir wohl oder übel in immer größere Tiefe hinabstoßen ... und feststellen, dass Druck und Sauerstoffmangel nicht das einzige sind, was am Meeresboden als tödliche Bedrohung lauert. Nicht umsonst lautet der deutsche Zusatztitel "Es erwacht".

Disney Underwater

Was genau dieses "es" ist, müsst ihr am Ende des Sci-Fi-Ausflugs Underwater bei Disney+ schon selbst herausfinden. Aber wer Spannung, Action und Horror liebt und noch dazu ein stabiles Herz hat, das 95 Minuten Hochspannung problemlos aushält, sollte dem Trip in die Tiefe keine Absage erteilen.

Kein Disney+? Ihr könnt Underwater auch bei Amazon leihen

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.