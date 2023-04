Neu bei Amazon Prime: Horror-Thriller mit ebenso grausamer wie genialer Idee schockt bis zum Twist-Ende

Bei Amazon Prime könnt ihr ab sofort M. Night Shyamalans Old im Abo streamen. In dem Horror-Thriller altern Menschen plötzlich rasend schnell. Der großartig inszenierte Film ist ein Muss für Genre-Fans.

Spätestens mit Old ist Twist-Legende M. Night Shyamalan fast komplett zu alter Stärke zurückgekehrt. Mit seiner Adaption der Graphic Novel Sandcastle hat der Regisseur ein beklemmendes Konzept verfilmt, das im Finale wie gewohnt eine Shyamalan-typische Richtung einschlägt. Old könnt ihr ab sofort bei Amazon Prime im Abo streamen * und wir können euch den großartig inszenierten Horror-Thriller nur ans Herz legen.

Old verbindet eine grausame Idee mit einer starken Inszenierung

Die Story des Films spielt sich überwiegend an einem Strand ab, wo das Urlaubsparadies für verschiedene Paare und Familien zur Hölle wird. Wie die Figuren feststellen müssen, altern sie unnatürlich schnell. In einer Stunde werden sie zwei Jahre älter, was aus kleinen Kindern plötzlich Erwachsene macht und für ältere Charaktere zu einem schnellen Tod führt.

Aus dieser grausamen Idee hat Shyamalan einen mitreißenden Film geschaffen, der von den durchdachten Einstellungen des Regisseurs lebt. Immer wieder kreiert er furchteinflößende Bilder, die den Schrecken des rapiden Altersprozesses langsam teasen oder schockierend entfesseln.

Lest auch unser Interview: M. Night Shyamalan über Old: Noch verrückter als die Twists waren die Dreharbeiten

Daneben wird Old von den starken Leistungen des Ensembles aus Stars wie Vicky Krieps, Gael García Bernal, Alex Wolff und Thomasin McKenzie getragen. Sie vermitteln die Panik ihrer unerklärlichen Lage mit emotionalen Leistungen.

Für das Finale ist Shyamalan wenig überraschend von der geradlinigen Vorlage abgewichen, um Old einen seiner typischen Twists zu verpassen. Der wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten, verleiht dem Film aber nochmal einen fesselnden Schlussakt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im April bei Netflix, Prime Video, Sky, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Amazons zweitteuerste Serie der Welt, der umjubelter Krimi-Hit Poker Face, die Grey's Anatomy-Rückkehr und die letzten Staffeln zu Succession und Barry bei Sky.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.