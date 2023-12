Jetzt bei Amazon Prime: Reacher kehrt mit Staffel 2 zurück, doch eine Sache hat sich komplett verändert

Amazon Prime bringt eine seiner größten Action-Serien zurück. Donnerstag startete die 2. Staffel von Reacher bei dem Streaming-Dienst. Die Veröffentlichung fällt dieses Mal allerdings sehr chaotisch aus.

Wer auf der Suche nach spannenden Action-Serien ist, wird dieser Tage bei Amazon Prime sehr glücklich. Seit Jahren baut der Streaming-Dienst seinen Action-Sektor mit Projekten wie Jack Ryan, The Widow und The Terminal List aus. Seit letztem Jahr gehört auch Reacher in diesen erlesenen Kreis. Jetzt geht die Geschichte weiter.

Reacher bei Amazon Prime: Staffel 2 der Action-Serie basiert auf Bad Luck and Trouble von Lee Child

Genau wie die beiden Kinofilme mit Tom Cruise geht die Amazon-Serie auf die Jack Reacher-Buchreihe von Lee Child zurück. Diese umfasst bisher 28 Bände. Als Grundlage für die Handlung der 2. Staffel dient der Roman Bad Luck and Trouble, der elfte Band der Vorlage. Alan Ritchson kehrt in der Rolle des ruppigen Ex-Militärs zurück.

Zu Beginn der 2. Staffel erhält Jack Reacher eine verschlüsselte Nachricht, die ihn auf eine Reihe grausamer Verbrechen aufmerksam macht. Offenbar werden Mitglieder einer ehemaligen Einheit kaltblütig ermordet. Reacher schaut sich die Sache näher an und sucht nach einem Motiv hinter den Morden. Doch die Zeit rennt ihm davon.

Hier könnt ihr den Trailer zu Reacher Staffel 2 schauen:

Reacher - S02 Trailer (Deutsch) HD

Allein kommt Reacher nicht weiter. Er ist auf die Hilfe seiner einstigen Kamerad:innen angewiesen. Reacher nimmt mit drei Überlebenden Kontakt auf, namentlich Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan) und David O'Donnell (Shaun Sipos). Nach und nach kommt das Team einer großen Verschwörung auf die Spur.

Ungewohnte Veröffentlichung: Dann erscheinen die Folgen von Reacher Staffel 2 bei Amazon Prime

Im Gegensatz zur Debüt-Runde, bei der alle Folgen an einem Tag veröffentlicht wurden, erteilt Amazon Prime bei der 2. Staffel von Reacher dem Binge-Modell eine Absage. Stattdessen müsst ihr euch auf einen etwas holprigen Veröffentlichungsrhythmus einstellen. Zum Start gibt es drei Episoden, danach geht es wöchentlich weiter.

Alle Folgen von Reacher Staffel 2 im Überblick:

Staffel 2, Folge 1 erscheint am 14. Dezember 2023

erscheint am 14. Dezember 2023 Staffel 2, Folge 2 erscheint am 14. Dezember 2023

erscheint am 14. Dezember 2023 Staffel 2, Folge 3 erscheint am 14. Dezember 2023

erscheint am 14. Dezember 2023 Staffel 2, Folge 4 erscheint am 22. Dezember 2023

erscheint am 22. Dezember 2023 Staffel 2, Folge 5 erscheint am 29. Dezember 2023

erscheint am 29. Dezember 2023 Staffel 2, Folge 6 erscheint am 5. Januar 2024

erscheint am 5. Januar 2024 Staffel 2, Folge 7 erscheint am 12. Januar 2024

erscheint am 12. Januar 2024 Staffel 2, Folge 8 erscheint am 19. Januar 2024

Die 2. Staffel von Reacher wird uns bis ins neue Jahr begleiten. Und die beste Nachricht ist: Um die Zukunft der Serie müssen wir uns keine Sorgen machen. Nicht nur existieren noch zahlreiche Reacher-Geschichten, die verfilmt werden können. Amazon Prime hat der 3. Staffel von längst grünes Licht gegeben.

