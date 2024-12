Jetzt bei Amazon Prime: Richtig gutes Abenteuer-Epos für alle, die von Gladiator 2 enttäuscht waren

Nicht alle Sandalen-Fans konnten sich für Ridley Scotts große Gladiator-Fortsetzung begeistern. Vielleicht können wir die ja mit einem anderen Streaming-Tipp bei Amazon Prime glücklich machen.

Sand, Blut, Spiele. Kolosseum, Circus Maximus und volle Tribünen, auf denen Daumen gereckt oder gesenkt werden. Wie wäre es, wenn wir das alles einmal hinter uns lassen und in die entlegenste Ecke des Römischen Reiches blicken? Für eine Geschichte der ganz anderen Art?

Moderne Sandalenfilme haben viel mehr zu bieten als die ewig gleichen Gladiatoren und Ridley Scott. Zum Beispiel eine ganz kleine, aber nicht minder epische Geschichte im hohen Norden des Römischen Reiches. Mit zwei genialen Stars in den Hauptrollen und einem Ausflug in die Wildnis ist Der Adler der Neunten Legion auf Amazon Prime genau das.

Der Adler der Neunten Legion bei Amazon Prime: Ein gefährlicher Roadtrip zweier ungleicher Männer



Marcus Aquila (Channing Tatum) ist ein guter Soldat. Seine Wehrzeit hat er mit Ehren abgeschlossen. Eigentlich könnte er sich nun zurücklehnen und sein Leben genießen. Auf dem Anwesen seines Onkels (Donald Sutherland) könnte er es so einfach haben. Doch Marcus lässt seine Vergangenheit nicht los.

Sobald er sich umdreht, wird hinter seinem Rücken getuschelt. Denn sein Vater ist vor allem für sein rätselhaftes Verschwinden samt seiner Männer in Kaledonien bekannt. Dabei hat er auch den Adler, die Standarte seiner Legion, verloren und ist somit in Ungnade gefallen. Ein Umstand, den Marcus permanent zu spüren bekommt.

Marcus will all die offenen Fragen über den Verbleib seines Vaters und die Demütigungen nicht länger hinnehmen. Gemeinsam mit dem britischen, aufrührerischen Sklaven Esca (Jamie Bell) macht er sich auf, um die Wahrheit herauszufinden. Die Reise führt sie weit jenseits der sicheren Grenzen des Römischen Reiches, in den Norden Kaledoniens, wo andere Gesetze herrschen als in der Heimat. Und wo sich so manche Rolle umkehrt.

Der Adler der Neunten Legion ist erfrischend anders als das eine Fortsetzung wie Gladiator 2

Der Adler der Neunten Legion nimmt uns mit auf einen Roadtrip weit, weit abseits der vertrauten Silhouette des Kolosseums, das wir zuletzt in Gladiator 2 gesehen haben. Es geht in ein wildes Land und die atemberaubende Landschaft Schottlands. Die birgt ihre ganz eigenen Überraschungen und Gefahren – voller Herausforderungen, voller Abenteuer. Die Action nutzt diese Szenerie aufs Effektivste für packende Kämpfe.

Im Gegensatz zu Gladiator 2 nimmt sich Der Adler der Neunten Legion dabei aber Zeit, sich eingängig mit seinen Figuren zu beschäftigen. Er widmet sich einer komplexen, schwierigen, von Hass, Angst, aber auch Neugier geprägten Beziehung. In der Umgebung der Wildnis werden Gespräche unerwartet intim – und der Blick der Figuren auf sich selbst ein anderer.

Ist Der Adler der Neunten Legion historisch korrekt? Sagen wir: Er ist ähnlich korrekt wie der erste Gladiator-Film. Ist er dafür aber mal etwas ganz anderes, wenn es um Sandalenfilme und Römer-Epen geht? Auf jeden Fall. Und spannend noch dazu.



Wem der Sinn nach ein bisschen Sandalen-Abenteuer und einem überzeugenden Darsteller-Duo steht, ist mit Der Adler der Neunten Legion an der richtigen Adresse. Streamen könnt ihr ihn aktuell im Abo bei Amazon Prime.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.