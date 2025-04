Bei Amazon Prime: Zeitloses Thriller-Meisterwerk, das auch fast 100 Jahre später noch extrem spannend ist

Wer Lust auf einen extrem spannenden wie verstörenden Film hat, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Lasst euch vom Alter und Aussehen nicht abschrecken, dieser Streifen hat es immer noch in sich.

Es gibt Filme, die gelten als Klassiker, obwohl sie 'erst' vor dreißig oder vierzig Jahren erschienen sind. M – Eine Stadt sucht einen Mörder ist allerdings ein ganz anderes Kaliber und ihr könnt ihn bei Amazon Prime sehen. Der Fritz Lang-Film ist vor mittlerweile fast 100 Jahren veröffentlicht worden und hat nichts an Faszination eingebüßt.

Streaming-Tipp bei Amazon Prime: Worum geht's in M – Eine Stadt sucht einen Mörder?

Der Name ist Programm: In Berlin treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der kleine Kinder auf dem Gewissen hat. Weil die Polizei den Triebtäter nicht fassen kann, ist irgendwann fast die ganze Stadt auf den Beinen, um den Mörder dingfest zu machen. Aber das gestaltet sich nicht so einfach.

Das Besondere und Perfide an M – Eine Stadt sucht einen Mörder ist die nervenaufreibende Spannung gepaart mit sich ausbreitendem Misstrauen. Jeder könnte der Mörder sein, keiner weiß, wer es ist und das sorgt natürlich dafür, dass sich die Menschen gegenseitig ohne Ende belauern.

Irgendwann fängt sogar die Unterwelt Berlins an, sich in das Geschehen einzumischen. Neben Peter Lorre brilliert vor allem auch Gustaf Gründgens (Faust) in der Rolle des sogenannten Schränkers. Letztlich geht es vor allem darum, wer den Mörder zur Strecke bringt und wie er für seine Taten zur Verantwortung gezogen wird. Eine ganze Stadt steht quasi am Abgrund der Selbstjustiz.

Fast 100 Jahre alt und immer noch extrem spannend

M – Eine Stadt sucht einen Mörder wurde 1931 zum ersten Mal gezeigt und es handelt sich dabei um Fritz Langs (Metropolis) ersten Film mit Ton. Von der damals neuen Technik macht der Regisseur zwar sparsamen, aber sehr effizienten Gebrauch: Lange Momente der Stille werden kunstvoll durch plötzliche Geräusche jäh unterbrochen. Selbst die Auflösung der zentralen Frage, wer der Mörder ist, hängt mit einer gepfiffenen Melodie zusammen.

Für die Arbeit an M – Eine Stadt sucht einen Mörder soll Fritz Lang in Psychiatrien, Gefängnissen und natürlich ganz Berlin recherchiert haben. Dem legendären Urvater des deutschen Films ist mit dem nervenaufreibenden Serienkiller-Thriller ein erneutes Glanzstück gelungen, das eigentlich wirklich jeder Filmfan gesehen haben sollte. Zumindest, wenn ihr spannenden Filmen etwas abgewinnen könnt.

Im Stream: Wann und wo läuft M – Eine Stadt sucht einen Mörder?

M – Eine Stadt sucht einen Mörder gibt es online beispielsweise bei MagentaTV. Amazon Prime Video hat den Titel ebenfalls im Abo-Angebot und dasselbe gilt für ARD Plus. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Fritz Langs Meilenstein auch noch bei Maxdome, Amazon oder Apple TV zu leihen oder zu kaufen.

