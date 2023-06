7 Jahre Arbeit für die Tonne: Einer der größten Sci-Fi-Filme aller Zeiten sollte zur Serie werden und jetzt kommt der Todesstoß

Seit sieben Jahren arbeitet Mr. Robot-Schöpfer Sam Esmail an einer Serienversion des Sci-Fi-Meilensteins Metropolis. Kurz vor Drehbeginn wurde das Projekt komplett eingestampft.

Mit Mr. Robot hat Sam Esmail eine gefeierte Serie geschaffen, die ihm sämtliche Türen in Hollywood geöffnet hat. So arbeitete der Regisseur und Drehbuchautor zuletzt an einem der wohl ambitioniertesten Serienprojekte überhaupt: Metropolis, die Neuverfilmung des gleichnamigen Klassikers von Fritz Lang aus dem Jahr 1927.

Fast 100 Jahre nach dem Original sollte die dystopische Erzählung einer in zwei Klassen unterteilen Großstadt in episodischer Form zu neuem Leben erweckt werden. Nach sieben Jahren steht jedoch fest: Esmails Metropolis-Serie wird niemals kommen. Das Studios UCP (Universal Content Productions) hat den Stecker gezogen.

Gestorbene Sci-Fi-Hoffnung: Die Metropolis-Serie von Sam Esmail ist jetzt offiziell gescheitert

Wie Dealdine berichtet, ist einer der Hauptgründe für das Scheitern von Metropolis der Streik der Drehbuchautor:innen in Hollywood. Seit dem 2. Mai 2023 haben sämtliche WGA-Mitglieder ihre Arbeit niedergelegt und streiken für eine angemessene Vergütung. Die Drehbücher für Metropolis konnten zuvor nicht fertiggestellt werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Metropolis (1927) schauen:

Metropolis - Trailer (Deutsch) HD

Tatsächlich sollten die Dreharbeiten für die achtteilige erste Staffel im Sommer in Australien beginnen und dort fast 4000 Job schaffen. Da ein Ende des WGA-Streiks nicht in Sicht ist und die Serie schon in ihrer Vorproduktion sehr viel Geld verschlungen hat, sah sich UCP zu dem drastischen Schritt gezwungen, das Projekt komplett abzublasen.

Dabei war eine Heimat für Metropolis bereits gefunden. Die Serie sollte bei dem Streaming-Dienst Apple TV+ veröffentlicht werden, bei dem einige prestigeträchtige Produktionen beheimatet sind. Schlussendlich standen die Kosten aber nicht mehr im Verhältnis zu dem Erfolg, den die Serie allen Berechnungen nach erzielt hätte.

Für Esmail ist Metropolis nicht die einzige Sci-Fi-Niederlage. Nach Mr. Robot wurde er ebenfalls mit einem Battlestar Galactica-Reboot in Verbindung gebracht. Bisher hat das Projekt jedoch keine nennenswerten Fortschritte gemacht.

