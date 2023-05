Jetzt bei Amazon: Sichert euch den neuesten Dragon Ball-Film als schicke Collector's Edition mit 3 coolen Extras

Dragon Ball Super: Super Hero kam letztes Jahr in die Kinos und bald auf Blu-ray und DVD zu euch nach Hause, unter anderem als limitierte Collector's Edition mit coolen Extras.

Der Anime-Hit Dragon Ball Super: Super Hero sorgte zum erfolgreichen Kinostart letztes Jahr wegen seines neuen Animationsstils für hitzige Diskussionen, jedoch hätte der beliebten Reihe nichts Besseres passieren können. Nachdem sich Fans davon zu Hause bereits bei Prime als Kauf-Stream * überzeugen konnten, erfolgt am 19. Mai die Heimkinoveröffentlichung auf Disc.



Die Collector's Edition inklusive Blu-ray und DVD mit Extras könnt ihr bei Amazon vorbestellen *, ebenso wie eine ebenfalls limitierte Steelbook-Version auf DVD *. Das Blu-ray-Steelbook* ist aktuell bei Amazon nicht auf Lager. Doch wenn ihr schnell seid, könnt ihr es euch noch bei MediaMarkt * schnappen. Alternativ gibt es noch die Standard-Blu-ray * und die Standard-DVD *.

Dragon Ball Super: Super Hero Collector's Edition bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet die Dragon Ball Super: Super Hero Collector's Edition



Neben dem Film auf Blu-ray und DVD sowie einer schicken Hülle gibt es bei der Collector's Edition von Dragon Ball Super: Super Hero ein Poster, vier Artcards und einen Aufsteller dazu. Bei allen Fassungen liegt der Film ungeschnitten vor, mit einer Laufzeit von 99 Minuten, und als Tonspuren gibt es Deutsch DTS-HD MA 5.1 sowie Japanisch DTS-HD MA 5.1.



Crunchyroll Dragon Ball Super: Super Hero Collector's Edition

Im Film selbst geht es um die Rückkehr der legendären Red-Ribbon-Armee, die eigentlich von Son Goku zerstört worden war. Mit den zwei heimtückischen Cyborgs Gamma 1 und 2 als selbsternannte Superhelden im Gepäck greifen sie Son Gohan, Piccolo und Co. an. Derweil versucht Broly aus dem Vorgängerfilm mit Gokus und Vegetas Hilfe seine Wut in den Griff zu bekommen und auch Pan sowie eine schreckliche Waffe spielen eine wichtige Rolle.

Noch mehr Dragon Ball im Amazon-Angebot



Wenn ihr von Dragon Ball nicht genug bekommt, könnt ihr euch noch bis zum 14. Mai bei Amazon auch verschiedene Staffel-Boxen zu den Anime-Serien vergünstigt holen. Mit dabei sind neben der ursprünglichen Serie unter anderem auch die Nachfolger Dragon Ball Z und Dragon Ball Super. Bald läuft Dragon Ball aber auch wieder im TV.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.