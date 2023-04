Dragon Ball im TV: Wann zeigt RTL 2 die nächsten Folgen der Anime-Serie?

RTL 2 hat den geliebten Anime-Nachmittag zurückgebracht. Unter anderem läuft dort endlich wieder Dragon Ball im TV. Aber wann kommen welche Folgen?

RTL 2 war lange Zeit der Freihafen für viele deutschsprachige Anime-Fans, die sich immer nachmittags mit jeder Menge Serien-Nachschub eindecken konnten. Diese Zeiten sind endlich wieder da: Der Sender zeigt sonntags wieder Folgen von Dragon Ball, Sailor Moon und Mila Superstar. Aber um welche Folgen handelt es sich? Und wann kommen sie genau?

RTL 2 zeigt wieder Dragon Ball: Wann genau laufen welche Anime-Folgen?

Seit Sonntag, den 16. April 2023 zeigt RTL 2 jeden Sonntag ab 11.20 Uhr vier Folgen Mila Superstar, ab 13.15 Uhr fünf Folgen Sailor Moon und zum Abschluss ab 15.15 Uhr fünf Folgen Dragon Ball. Konkret sieht der Programmplan für Dragon Ball am Sonntag, den 30. April 2023, so aus:

15.15 Uhr: Dragon Ball Staffel 1, Folge 11: Shenlong erscheint

Dragon Ball Staffel 1, Folge 11: Shenlong erscheint 15.40 Uhr: Dragon Ball Staffel 1, Folge 12: Vollmond

Dragon Ball Staffel 1, Folge 12: Vollmond 16.05 Uhr: Dragon Ball Staffel 1, Folge 13: Neue Wege

Dragon Ball Staffel 1, Folge 13: Neue Wege 16.25 Uhr: Dragon Ball Staffel 1, Folge 14: Der Mitschüler

Dragon Ball Staffel 1, Folge 14: Der Mitschüler 16.50 Uhr: Dragon Ball Staffel 1, Folge 15: Ein schöner Fang

Auch bei Mila Superstar und Sailor Moon laufen jeweils die Folgen 9-12 und 11-15 der ersten Staffel. Ab 17.15 Uhr ist der RTL-Anime-Nachmittag am Sonntag dann wieder vorbei.

Der Anime-Nachmittag bei RTL 2 gilt für viele Anime-Fans immer noch als Institution. Eine große Zahl an Zuschauer:innen kam dort zum ersten Mal in Kontakt mit Serien wie One Piece, Naruto oder Yu-Gi-Oh!. Wochentags wurde das Format vor mehreren Jahren eingestellt, kürzlich wurde es für den Sonntag wieder aufgelegt.

