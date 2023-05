Einen der besten Animes aller Zeiten gibt es jetzt bei Amazon zum Sparpreis

Ihr könnt von Dragon Ball nicht genug bekommen? Dann solltet ihr euch die aktuelle Rabattaktion bei Amazon nicht entgehen lassen, bei der ihr die Animes als super günstige DVD-Boxen kaufen könnt.

Dragon Ball und Dragon Ball Z haben unter Anime-Fans längst Kultstatus erreicht. Umso erfreulicher ist es deshalb, dass es beide Serien hierzulande als zweisprachige DVD- und Blu-ray-Edition gibt.



Und das Beste: Pünktlich zum Son-Goku-Tag am 09. Mai könnt ihr diese Disc-Boxen jetzt bei Amazon im Rahmen einer Rabatt-Aktion besonders günstig kaufen. Der Online-Händler bietet während der Goku Week sowohl die Dragon-Ball- als auch die Dragon-Ball-Z-TV-Serie um bis zu 44 Prozent günstiger an.

Dragon Ball und Dragon Ball Z auf DVD und Bluray: So viel könnt ihr sparen

Amazon verkauft alle Staffeln von Dragon Ball * und Dragon Ball Z * auf DVD und Dragon Ball Super * auf Bluray als Boxen mit je drei bis sechs Discs in speziellen Sammelboxen mit Schuber. Jede Staffel umfasst mindestens 10 Stunden Videomaterial, wobei die Digipacks jeweils mit einem Booklet und Sammelpostkarten daherkommen.



Alle Staffeln verfügen über eine deutsche und die originale japanische Tonspur sowie deutsche Untertitel. Die Boxen sind um bis zu 44 Prozent reduziert, ihr spart aber je nach Staffel mindestens 15 Euro. Die Preise liegen je nach Staffel und Serie zwischen 25 und 36 Euro.



Wenn ihr die Deals nutzen wollt, müsst ihr nichts weiter beachten. Die Rabatte sind direkt auf der Webseite von Amazon ausgezeichnet. Allerdings gelten die Angebote nur begrenzte Zeit, nämlich vom 05. Mai 2023 bis zum 14. Mai 2023.



Wovon handelt Dragon Ball?

Dragon Ball basiert auf der Sage des Affenkönigs und erzählt die Geschichte des Jungen Saiyajin Son Goku, der in der Wildnis lebt und stärker ist als andere Menschen. Eines Tages trifft er das Mädchen Bulma, die ihm von den geheimnisvollen Dragon Balls erzählt. Wer alle Dragon Balls besitzt, hat einen Wunsch frei.



Goku und Bulma machen sich gemeinsam auf die Suche nach den Dragon Balls, wobei sie unter anderem Muten-Roshi, dem Herrn der Schildkröten begegnen. Muten-Roshi bildet Son Goku schließlich im Kampf aus, nachdem es Goku und Bulma gelungen ist, die Dragon Balls zu finden und vor dem bösen Prinz Pilaw zu retten.



Son Goku und seine Freunde erleben in der Serie zahlreiche Abenteuer. Dragon Ball Z knüpft an die Geschichte von Dragon Ball an und erzählt von dem erwachsenen Son Goku und dessen Sohn Son Gohan. Dragon Ball Super wiederum spielt vier Jahre nach dem Sieg von Son Goku über Boo in Dragon Ball Z.



Bei Dragon Ball handelt es sich um einen Anime, der auf dem gleichnamigen Manga basiert. Letzterer ist dem Shonen-Genre zuzurordnen, das sich explizit an Jungs und junge Männer richtet.



